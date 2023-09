Actualité • Reportages

Impact Positif est l’une des grandes nouveautés de la saison 2022-2023. Aux origines, un podcast diffusé sur toutes les plateformes de diffusion depuis 2019 pour explorer les solutions qui existent pour faire face aux enjeux de transition et à l'urgence climatique et sociale. Chaque semaine, Sylvia Amicone recevra un invité ou une invitée dont le projet a un impact positif sur la société et l'environnement qu'il soit scientifique, entrepreneur, citoyen, artiste.