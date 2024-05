Replay - Impact Positif du 11 mai 2024 :« Bouge ta Boîte » : le 1er réseau business féminin ouvre son capital

Les chiffres sont là : aujourd’hui, seuls 21% des entreprises sont créées exclusivement par des femmes, la parité est encore loin d’être acquise. C’est pour les accompagner, les faire grandir que Bouge ta Boîte est né. Aujourd’hui, 2 000 femmes sont dans le réseau, réparties dans 150 villes. Des femmes entrepreneures qui, bien souvent, lorsqu’elles ne sont pas en raison, n’arrivent pas à gagner leur vie. Selon la dernière étude du réseau, 48% des dirigeantes ne se rémunèrent pas du tout quand elles sont isolées. C’est à dire une sur deux ! Des chiffres effarants qui prouvent l’utilité de se constituer en réseau. Sauf que voilà, il n’existe pas de fonds pour financer la mixité ou l’égalité économique : elle n’est tout simplement pas financée ! Bouge ta boîte n’a pas d’autres choix que d’ouvrir son capital au grand public pour se développer : à partir de 100 euros, tout le monde peut devenir actionnaire. Marie Eloy, la fondatrice du réseau, appelle à un geste politique pour soutenir la mixité, elle vient d’interpeller le 1er ministre à ce sujet. Soutenir la mixité, c’est aussi soutenir la force transformatrice des femmes et leur capacité à mener la transition écologique et sociale. Pour Marie Eloy, environnement et mixité sont liés : « Les femmes sont plus éco-conscientes, les femmes vont créer par le sens, pour le sens. On ne va pas réussir à faire la transition sans les femmes et aujourd’hui, dans le monde économique, les femmes ne comptent pas assez».