Replay - Impact Positif du 25 mai 2024 : French Tech 2024 : quel rôle pour la Green Tech dans la transition ?

La Green Tech, ce sont ces start-up qui ont dans leur business model la résolution d’un problème environnemental. Non seulement la Green Tech est la principale composante du palmarès de la French Tech Next 40/120 mais elle en est le principal secteur d’investissement ! Elles sont également massivement présentes à Vivatech cette année. De plus en plus d’entrepreneurs ont envie d’apporter des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique, ces entreprises sont présentes dans divers secteurs, l’énergie, l’alimentation saine, l’économie circulaire, etc. Important que la French Tech se saisissent de cette problématique mais la technologie sera-t-elle suffisante ? Qu’en pense Frédéric Mazzella, pionnier de la French Tech, et de ces Green Tech avant l’heure ? S’il salue ce fléchage de l’investissement vers ces start-up sur fond d’urgence climatique évidente aujourd’hui aux yeux de tous, « cela passe par des solutions technologiques mais aussi par un changement de comportement. BlablaCar est bien placé pour cela car on agit principalement sur du changement de comportement : aller partager sa voiture, alors qu’il y a des habitudes qui ont été prises ces dernières dizaines d’années de rouler tout seul dans sa voiture. On parle de voiture individuelle alors qu’il y a toujours eu 4 places dans une voiture ! ». Frédéric Mazzella nous parle aussi de sa vision de l’entrepreneuriat, forcément un entrepreneuriat à impact en ce qui le concerne !