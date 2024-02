Replay - Impact Positif du samedi 10 février 2024 : De l’or dans les mains : sensibiliser les collégiens aux métiers manuels

En quelques années, l’activité de l’association a fait un bond ! Présente dans 6 régions, dans plus de 25 établissements, plus de 4000 élèves ont été sensibilisés, plus de 12 000 heures dispensées. Preuve que le projet plaît et qu’il trouve une résonance dans le pays. Cet engagement de la part de Gabrielle Légeret - qui vient d’un village de Touraine et qui a vu autour d’elle des manufactures fermer les volets - part d’un triple constat : difficulté de recrutement dans ce secteur faute de candidats car on a « arrêté de parler de ces métiers à la nouvelle génération », explique l’entrepreneuse. Ensuite « parce que l’on a un système éducatif aujourd’hui qui ne prône que l’intelligence académique et qui ne laisse plus aucune place à l’intelligence manuelle ». Pourtant, c’est laisser de côté de nombreux potentiels parmi les jeunes qui ne trouvent pas toujours leur place. Certains élèves reprennent même confiance en eux, et sont placés dans des situations de réussite qu’ils n’avaient jamais vécues auparavant. Enfin, aujourd’hui, à cause de l’exposition aux écrans, on discerne beaucoup de problèmes de motricité fine, de dextérité dans les doigts, de coordination des gestes car on ne propose plus à ces jeunes d’utiliser leurs mains. L’association a développé des outils pédagogiques, des podcasts, des ateliers et tentent d’influencer les politiques publiques. Forte de ces constats et de l’impact de ses programmes, Gabrielle Légeret a été missionnée par le gouvernement pour piloter l’axe jeunesse du Plan métier d’arts.