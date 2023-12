Replay - Impact Positif du samedi 2 décembre 2023 : La COP 28 : vers une sortie des énergies fossiles… ou pas !

Cette COP 28 est tout aussi importante que la COP de Paris. Elle est d’ailleurs chargée de faire le bilan de l’Accord de Paris en 2015. Le bilan, on le connaît, il n’est pas à la hauteur. Les engagements des Etats ne permettent pas de contenir le réchauffement à 1,5°, nous nous situons plutôt aujourd’hui autour des 3 degrés de réchauffement, avec toutes les conséquences que cela implique. Dès l’ouverture, le président de la COP a plaidé pour parler des énergies fossiles dans l’accord final, ce qu’aucune COP n’a jamais réussi à faire. Est-ce que ce sera possible ? Selon Yamina Saheb, les mots « énergies fossiles » pourraient bien apparaître, mais ce ne serait qu’un leurre. « Le projet qui circule prévoit de réduire les seules énergies fossiles qui ne seraient pas adossées à un système de captable et stockage du CO2. Si cela passe, il ne faudra plus s’attendre à ce que l’on réduire les émissions ». En résumé : il serait permis de continuer d’utiliser des énergies fossiles avec la promesse de les capter ! En effet, de nombreux pays producteurs poussent pour cette solution qui n’en est pas une, d’autres ne veulent pas entendre parler d’un calendrier d’une sortie des énergies fossiles. Il y a donc peu de chances que cette COP aboutisse sur cet enjeu crucial. En revanche, un seul point positif jusqu’ici : le lancement effectif du fonds Pertes et Dommages pour les pays en voie de développement qui subissent déjà les effets du réchauffement climatique sans y avoir contribué. Un point important portant sur la justice climatique, essentielle à la transition. L’idée avait été lancée l’an dernier, ce fonds est donc effectivement créé et les pays ont commencé à faire des promesses de dons. Mais attention, prévient Yamina Saheb, les besoins sont évalués à des dizaines de milliards de dollars, et aujourd’hui, on en est encore loin.