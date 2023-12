Replay - Impact Positif du samedi 23 décembre 2023 : Se lancer dans le maraîchage : c’est possible et c’est viable !

Alors que l’hiver est là, il est temps de réfléchir au printemps et de préparer les semis. Qu’il s’agisse d’un simple potager ou encore d’un projet de créer sa propre ferme. A tous ceux qui veulent changer de vie : c’est difficile, mais c’est possible ! C’est le message du couple qui s’est lancé lui-même dans cette aventure il y a 6 ans alors qu’ils étaient en CDI tous les deux à Paris. Ils ont acheté un terrain où « tout restait à faire » et ont démarré peu à peu. Pas de pesticides, pas de produits chimiques, ces néo-ruraux pratiquent l’agro-foresterie, et ne travaillent pas le sol. Mais au bout de trois ans, un modèle économique a été dégagé sur l’hectare qu’ils cultivent : « On arrive à faire vivre 3 personnes et nourrir l’équivalent de 200 familles ». Pour le maraîcher, il ne faut plus qu’il y ait cette peur de travailler toute l’année, de faire des semaines à 65 heures et de gagner 300 euros par mois. Malgré tout, pour Thibault Dupont, il n’y a aucune volonté politique pour l’instant de favoriser ces petites structures, qui devraient justement se multiplier. Aujourd’hui, les pouvoirs publics incitent plutôt les agriculteurs existants à racheter des parcelles pour monter de très grosses structures. D’ici 2030 pourtant, un agriculteur sur 2 sera à la retraite et cela pourrait justement être l’occasion d’aider à la création d’un modèle plus durable pour la planète et économiquement viable pour « ces entrepreneurs du vivant ».