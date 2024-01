Replay - Impact Positif du samedi 30 décembre 2023 : Thierry Marx : « Cuisiner a du sens, c’est facile et à la portée de tous ! »

Thierry Marx a vraiment l’engagement chevillé au corps, il est sur tous les fronts : la formation pour tous avec ses écoles « Cuisines, mode d’emploi », la promotion d’une alimentation saine notamment avec ses paniers « Bon », des paniers destinés à lutter contre l’inflation mais avec des produits de qualité, et le label BLEU BLANC COEUR. L’homme donne également volontiers des coups de pouce à des associations et entreprises sociales, comme « Les Cafés Joyeux ». Un engagement qui lui vient de son parcours, Thierry Marx s’est fait tout seul, est passé par plein de petits boulots et a pu monter les échelons au gré de ses rencontres et de ses efforts. C’est cela qu’il s’efforce également de transmettre dans ses écoles qui forment chaque année gratuitement des chômeurs, des personnes en réinsertion, histoire de les lancer dans la vie, de leur donner une chance. Ces écoles viennent d’ailleurs de fêter leur 10 ans. Mais plus que tout, Thierry Marx veut faire passer des messages simples : prouver que cuisiner a du sens, que c’est facile, que cela apporte du bien-être et que c’est à la portée de tous. Pourquoi ? Parce que ce n’est qu’en cuisinant que l’on se rend compte de ce qu’il y a dans son assiette, que l’on prend conscience de ce que l’on mange. Lutter aussi contre une alimentation à deux vitesses lié à une baisse du pouvoir d’achat : les produits ultra-transformés aux plus modestes, et la qualité aux autres ! Au final, le consommateur est gagnant, et la planète s’en porte mieux.