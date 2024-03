Replay - Impact Positif du samedi 9 mars 2024 : Convention des Entreprises pour le Climat : accompagner sur le chemin de la transition

Emettre moins de CO2, respecter l’Accord de Paris, produire mieux, moins jeter, s’engager sur le chemin de la transition peut parfois s’apparenter à un vrai casse-tête. C’est là qu’intervient la Convention des Entreprises pour le Climat. Elle propose des parcours aux entreprises qui souhaitent avancer, avec à l’issue de ce parcours la rédaction d’une feuille de route avec des objectifs d'ici 2030. Un parcours de prise de conscience et de transformation. La Convention essaie de faire passer ces entreprises d’une économie extractive à une économie régénérative : « Une économie qui va reconstituer la biodiversité, les ressources et qui va limiter les impacts sur le climat. C’est extrêmement difficile et contre-intuitif pour les dirigeants d'entreprises, mais il faut aussi savoir mettre avant tout l’intérêt général avant la maximisation des profits ». Depuis 2023, 10 parcours ont été lancés, partout sur le territoire. A l’issue du premier parcours en 2021, 150 entreprises ont rédigé leur feuille de route. Et un rapport a été remis à Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique. Avec quel impact ? La Convention a-t-elle l’oreille du gouvernement ? Pour Eric Duverger, la transition ne pourra pas se faire sans les entreprises : « On a besoin que tous les ministères soient sur la même trajectoire », explique-t-il. « On est très radicaux, on ne se contente pas de ce qui est proposé, et cette radicalité, on ne la retrouve pas au gouvernement. Mais parfois, on a besoin de force et de radicalité pour faire bouger les lignes ».