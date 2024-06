Débat • Politique

Jeudi 13 juin à 20h30, LCI proposera "La Grande Confrontation : deux France face à face" présentée par David Pujadas. Après le séisme politique de la dissolution de l'Assemblée nationale, cette "Grande Confrontation" rassemblera pour la première fois "deux France" qui s'opposent. Dans une première partie, douze Français échangeront : d'un côté la France du Rassemblement National et de l'autre, celle qui refuse cette éventuelle bascule politique. Ces "deux France" peuvent-elles se parler, s'écouter voire se convaincre ? Dans une deuxième partie, quatre dirigeants politiques issus des quatre grandes familles qui s'opposeront pour ces élections dialogueront avec ces 12 Français. Un débat à suivre en direct sur le canal 26, sur YouTube et Facebook #LaGrandeConfrontation et les réseaux sociaux de TF1 Info.