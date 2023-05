Infos, Mag & Sport・Dès 12h tous les jours

LCI Midi c'est un rendez qui permet d'aborder tous les sujets qui font l'actualité de notre quotidien. Avec les images et témoignages des équipes sur le terrain, les spécialistes de la rédaction, sans oublier les acteurs et les experts pour débattre, analyser et commenter.