Otages français libérés : "On continue notre action diplomatique pour que les 4 autres personnes toujours détenues en Iran", réagit Elisabeth Borne

Réagissant à la libération, ce vendredi, de Bertrand Brière et Bernard Phélan, jusqu'ici détenus en Iran, la Première ministre a également eu une pensée pour les autres otages d'Etat français toujours détenus en Iran. Il reste en effet quatre Français incarcérés dans les geôles iraniennes : l'enseignante et syndicaliste, Cécile Kohler, détenue depuis un an avec son compagnon, Jacques Paris, un ancien professeur nantais. Louis Arnaud, un consultant, a lui été arrêté le 28 septembre. Un autre Français est toujours incarcéré mais son identité n'a jamais été rendue publique.