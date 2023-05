VIDÉO - Infirmière tuée à Reims : une minute de silence observée dans tous les hôpitaux

"Aujourd'hui, toute la communauté des soignants est en deuil, et toute la France a le cœur serré". C'est avec ces mots qu'Elisabeth Borne a lancé une minute de silence en hommage, à Carène Mezino, infirmière de 38 ans poignardée lundi au CHU de Reims et décédée des suites de ses blessures. Un moment de recueillement observé à midi dans tous les hôpitaux de France ce mercredi. "C'était une soignante, c'était l'une d'entre vous", avait auparavant déclaré la Première ministre devant les personnels de l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris. "Elle se donnait pleinement pour le métier qu'elle avait choisi. L'énergie et la douceur, l'empathie et le professionnalisme, la présence toujours, pour soutenir ses collègues, pour soigner ses patients Voilà qui était Carène Mezino.