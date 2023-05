Le 10h/12h Week-end du samedi 20 mai 2023

Tous les samedis et dimanches, le 10-12 présenté par Damien Givelet et Émilie Broussouloux s'intéresse aux sujets brûlants de la fin de semaine. L'émission accueille en direct témoins, journalistes et acteurs de l'actualité en plateau et en duplex en région.