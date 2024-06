Le 20H Darius Rochebin du Samedi 1er juin

Du vendredi au dimanche, entre 20 heures et 22 heures, Darius Rochebin poursuit son émission en prime time, axée sur les grands entretiens au cœur de l’actualité, nourris de rappels historiques et des informations de toute la rédaction de LCI. L’émission s’appuie également sur des entretiens récurrents avec les experts de LCI tels que Sylvie Bermann et Xavier Tytelman.