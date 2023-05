VIDEO – Zelensky à Paris : les images du président ukrainien à l’Elysée

Atterri peu avant 21h dimanche soir sur la base de Villacoublay, pour boucler une tournée européenne express qui l’a amené en Italie et en Allemagne, Volodymyr Zelensky a été reçu par Emmanuel Macron. Le président ukrainien est venu en France pour un dîner de travail à l'Elysée au cours duquel ils doivent abordés "les besoins urgents de l'Ukraine, sur les plans militaire et humanitaire", selon la présidence française. Emmanuel Macron est descendu du perron du palais présidentiel pour accueillir son homologue qui a effectué ce 14 mai, sa 2e visite à Paris depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les deux chefs d’État ont échangé une poignée de main, une brève accolade et quelques mots dans la cour du palais présidentiel, au son de la Garde républicaine, avant de regagner l’intérieur de l’Élysée.