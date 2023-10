Le 6/9 du 24 octobre

La matinale de LCI est présentée par Jean-Baptiste Boursier et son équipe : Kady Adoum Douass, François Clémenceau, Soazig Quéméner, Pascal Perri, Narjisse Hadji et Ange Noiret, placée sous le signe de l'info et de la bonne humeur. De 6h à 9h, une matinée placée sous le signe de la proximité et de la convivialité pour être avec vous au cœur de vos préoccupations. Un rendez-vous rythmé par une ouverture sur la France grâce à la présence de journalistes correspondants en région qui proposent chaque jour de vous emmener à la rencontre d'une initiative ou une illustration locale d'une actualité nationale.