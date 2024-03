Le Club du Dimanche 17 mars

Le Club propose de prendre du recul et de faire le point sur les actus du jour. Le temps des débats du week-end, où éditorialistes et membres de la société civile confrontent leurs idées et apportent des pistes de réflexion et d’analyse sur les thèmes du jour. Marie-Aline Meliyi présente Le Club Info du vendredi au dimanche pour la deuxième année consécutive.