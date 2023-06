Enfants attaqués à Annecy : "Des gens criaient en disant qu'il y avait plusieurs enfants", raconte un témoin

Ce jeudi, un drame est survenu dans un parc d’Annecy. A 9H45, un homme a attaqué au couteau plusieurs enfants sur une aire de jeu, ainsi qu’un adulte, au parc du Paquier. Cet individu, qui serait de nationalité syrienne et âgé de 32 ans, a fini par être rapidement interpellé. Un témoin raconte à notre équipe : « J’ai vu un attroupement avec des parents. La police est arrivée et il y avait un petit gamin qui était tout en sang. Je me suis dit que ça ne pouvait pas être qu’un accident de balançoire (…). En même temps, des gens criaient en disant qu’il y avait un autre blessé sur un pont un peu plus loin, puis d’autres sont arrivés en criant qu’il y avait encore un autre blessé là-bas, dont plusieurs enfants et ensuite les pompiers sont arrivés.» Un premier bilan faisait état de cinq blessés dont quatre enfants, le pronostic vital était engagé pour deux enfants et un adulte.