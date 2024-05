Le Temps de l'Info du 11 mai 2024

Présenté par Elizabeth Martichoux et son équipe : Paola Puerari, Claire Fournier, Jade Partouche, Julien Arnaud, Xavier de Giacomoni et Benjamin Cruard. De 9h00 à 11h00, du lundi au vendredi, Le Temps de l’Info présenté par Elizabeth Martichoux, poursuit sur sa lancée avec un haut niveau d’expertise sur les questions nationales et internationales pour éclairer et expliquer l’information. Nouvelle venue, Jade Partouche ponctuera l’émission avec ses encadrés pédagogiques. A 11h00, la bande du Temps de l’Info s’intéresse à l’économie avec Claire Fournier, la politique avec Julien Arnaud, les sujets internationaux avec Xavier de Giacomini et les faits de société. Nouveauté de cette rentrée, aux côtés d’Elizabeth Martichoux, Paola Puerari co-présentera cette dernière heure avec son ton original et son regard singulier. Benjamin Cruard rejoint l’émission pour une chronique en images qui décortiquera l’info du jour avec brio à 11h05. Tous les samedis et dimanches, de 10h à midi, Guillaume Cérin reçoit les spécialistes des grands enjeux internationaux, politiques, économiques et sociétaux. Deux heures d’émission avec une grande thématique par demi-heure, sans langue de bois, mais toujours avec précision, expertise et dans la bonne humeur… pour démarrer votre week-end bien informé !