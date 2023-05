Champions Cup : les images des Rochelais qui se jettent dans le port pour fêter la victoire des Maritimes

Les Maritimes ont accroché, à Dublin face au Leinster (27-26) une 2e étoile sur leur maillot.Des milliers de personnes, la plupart habillées en jaune et noir aux couleurs du Stade rochelais, savouraient ce deuxième titre européen sur les quais du Vieux port, où avaient été installés deux écrans géants pour retransmettre le match contre les Irlandais du Leinster, en scandant : "Ici, ici, c'est la Rochelle". Sous le traditionnel "We are the champions" de Queen, craché par des enceintes, des supporters se sont même jetés à l'eau au coup de sifflet final, en dépit d'un arrêté d'interdiction pour raisons de sécurité.