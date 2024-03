Les Matins LCI Week-end du 23 mars 2023

Bernard Poirette et Anne-Chloé Bottet vous accompagnent lors de cette édition spéciale des Matins LCI Week-end du 23 mars 2024, une journée marquée par l'attentat survenu en Russie. Les chroniqueurs habituels, Catherine André pour le rappel des infos principales et Mathieu Karmann pour décrypter les dessous de l'actualité seront accompagnés par les invités Guillaume Auda, grand reporter ; Hélène Bonnet, journaliste reporter du service international/défense et Colonel Peer de Jong, Vice-président de l’Institut Themiis.