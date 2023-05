Infos, Mag & Sport・Du lundi au jeudi à 20h

Parmi les grandes nouveautés de la rentrée, Un oeil sur le monde présenté par Ruth Elkrief et Julien Arnaud. Avec tout d’abord un oeil sur la politique nationale, à commencer par un débat entre Ruth Elkrief et des grandes voix du journalisme politique comme Jean-Michel Aphatie et Vincent Trémolet de Villers. Puis la Grande Interview de Ruth Elkrief à 20h30 avec l’homme ou la femme politique du jour. A partir de 21h00, les meilleurs experts de la géopolitique et des relations internationales se succéderont sur le plateau pour évoquer pendant près d’une heure, les grands enjeux internationaux. Parmi eux : Pierre Servent, Didier François, Laurence Haïm, Catherine Jentile de Canecaude et Magali Barthes.