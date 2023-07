S01 E180

David interdit à Lisa de venir au bureau et lui impose de se reposer. Mais Lisa a mauvaise conscience à cause d’un rendez-vous raté. Elle avale une triple dose de sa poudre amaigrissante et se laisse convaincre par Richard de faire un discours pour la présentation du nouveau ‘visage Kerima’. Sophie se fait remettre en place par Laura qu’elle croise au restaurant et ensuite par Richard qui ne veut pas la voir chez Kerima. Dépitée, elle va retrouver Alex.