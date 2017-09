10 couples parfaits : Bonne nouvelle, Iris s'est mariée !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Dans 10 couples parfaits, Iris est repartie dans les bras d'Illan. On s'en souvient, le couple a connu des hauts, mais te surtout beaucoup de bas ! Dans une interview qu'Illan a accordée en exclusivité à MYTF1, le lyonnais donnait des détails sur son histoire d'amour hors caméras avec sa belle. "Malgré le fait que j'avais peu de chance de la récupérer, on est restés ensemble jusqu'au bout, a-t-il déclaré et d'ajouter : on est restés ensemble à peu près trois semaines après la fin de 10 couples parfaits".

Mais, aujourd'hui, le couple n'est plus. Si le Lyonnais est célibataire, la jolie blonde, elle a trouvé l'amour quelques mois après sa rupture avec Illan. Hier, la Parisienne a fait une annonce qui a retenu l'attention des internautes. Par le biais d'un long post mis en ligne sur Instagram, la jeune femme a annoncé s'être mariée au Printemps dernier. " Comme vous le savez, l'émission a été tournée il y a une année maintenant. Et comme Dieu est grand, très peu de temps après ma sortie de la villa, j'ai rencontré ma véritable âme sœur, celui par qui tout commence. Ce printemps, nous avons officialisé les choses en toute intimité. Dans la foulée, j'ai déménagé à plus de 5000km avec de nouveaux projets", a-t-elle écrit.

Très évasive, Iris n'a pas souhaité révéler l'identité de son mari avec qui elle s'est mariée. Sur les réseaux sociaux, cette annonce a eu l'effet escompté. Les internautes ont commenté en masse la bonne nouvelle. "Félicitations Iris, tu reste la meilleure candidate du jeu. Droite et intègre, beaucoup de bonheur," "bravo Iris pour ton mariage, tu mérites tout le bonheur du monde !!!", "Iris, je tenais à te féliciter pour ton mariage, je te souhaite que du bonheur", "Bravo, tu devais être magnifique le jour de ton mariage", ont écrit les nombreux internautes. Et si ce mariage donnait des idées aux autres habitants ?

