10 couples parfaits : Caroline et Quentin match potentiel... ce qu'il faut retenir de l'épisode 31 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Vendredi dernier dans 10 couples parfaits, Iris et Illan se sont écharpés à l'occasion de la cérémonie. La jeune femme a complètement craqué et lui a dit ses quatre vérités en face... De leurs côtés, les célibataires sont parvenus à identifier 5 couples parfaits sur les 10 à identifier. Plus que jamais, il faut trouver les 10 bonnes combinaisons pour remporter les 200 000 euros mis en jeu.

Yamina : "Vous jouez le jeu ou je vais tuer toutes les cérémonies"

Pour Yamina, l'heure est grave. La stratégie mise en place est à revoir. "Je joue le jeu depuis le début, et on va voir les dates qui vont arriver. Si vous ne jouez pas le jeu, je vais tuer toutes les cérémonies", lancent-elle, plus déterminée que jamais. De son côté, Hagda doit mettre les choses au point avec Tom. "Je ne me reconnais plus dans cette maison, je me suis embrouillée avec Tom, je lui ai dit des choses horribles, je me sens mal et confuse", déclare-t-elle. Mais Tom ne lui en veut pas. "On est un peu en froid, on a posé carte sur table, je suis super content, Hagda moi je tiens à elle quand même", déclare-t-il avant de lui faire des bisous.

S'il sort bien de cette conversation, c'est au tour d'Iris de régler ses comptes avec lui... Et au final, la jolie blonde est soulagée. Elle comprend sa position. Illan est le meilleur ami du blondinet, il était donc dans une situation délicate. "Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour apaiser les tensions entre eux", avoue-t-il.

Caroline et Quentin : un nouveau match ?

A l'occasion d'un nouveau date challenge, les filles ont dû jouer pour trouver le nombre exact de conquêtes de chaque célibataire. Et c'est Caroline qui a trouvé le plus de bonne réponse. Elle part donc dans la love machine avec Quentin. Et comme elle a remporté le jeu, elle désigne Yamina pour partir en date avec Illan, et Sarah pour partir avec Olivier. Tous les six, ils partent faire du quad en pleine forêt. Et si le lyonnais n'apprécie pas Yamina, il compte mettre ses différends de côté pour le jeu.



Tom et ses trois drôles de dames...

Tom est au cœur des discussions depuis plusieurs jours. C'est la raison pour laquelle il part faire la fête avec Marion, Caroline et Estelle. Pour Hagda, cette situation est dure à gérer. Elle ne cautionne pas que celui pour qui elle éprouve des sentiments, parte faire la fête... "Le seul problème c'est Marion. Elle n'arrête pas de dire que Tom est sa lumière que c'est sa version masculine", avoue-t-elle, désarmée. Marion de son côté, est ravie de cette soirée. "Je comprends qu'Hadgda l'a mauvaise, mais moi je m'en fout, il lui reste trois matchs potentiels donc on va aller à cette soirée et s'éclater", avance-t-elle.

Quentin est inquiet

Quentin est en plein désarrois. En effet, s'il match avec Caroline, il partira en lune de miel avec cette dernière et s'éloignera de Yamina. "J'ai peur de partir et que Yamina ne puisse pas me rejoindre. Maintenant c'est trop tard", avoue-t-il. Yamina aussi ne cache pas ses craintes. Les deux amoureux regrettent-ils d'avoir été aussi joueur ? Que ce soit Yamina avec Illan et Quentin avec Caroline, ils ont tous les deux de fortes chances de se retrouver dans la love machine...