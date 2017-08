10 couples parfaits : Coup de tonnerre dans la villa ! Ce qu'il faut retenir de l'épisode 35 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, la villa des 10 couples parfaits a une fois de plus tremblé. Que s'est-il passé ? Pour le savoir, il suffit de lire le résumé de l'épisode 35 de votre télé-réalité de l'été !

Quentin et Marion ont été désignés pour se rendre à un date privé. Une décision que le jeune homme ne comprend pas. Pire, il ne cautionne pas que Felipe n'ai pas été envoyé à sa place. Accusé de faire de l'antijeu, ce dernier s'énerve auprès du chéri de Yamina et une violente dispute éclate. De son côté, Marion prévoit d'en faire voir de toutes les couleurs aux habitants lors de la cérémonie...

Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre...

Ce soir, la cérémonie a un goût particulier pour les habitants. Marion fait part à Elsa Fayer de la mise au point faite au spa avec Quentin. La jeune femme évoque les différentes histoires auxquelles elle est confrontée depuis plusieurs jours. En commençant par l'épisode Tom. Face à ces propos, Quentin acquiesce ses dires, ce qui a le don d'énerver Iris. "Tout ce qu'elle fait, elle le fait derrière le dos des autres, alors avec quoi es-tu d'accord ?", envoie-t-elle.

Marion vide son sac... et Iris en prend pour son grade

Elle en vient ensuite à l'affaire Illan. Marion évoque la relation tumultueuse entre Illan et Iris alors que cette dernière n'en avait strictement rien à faire de lui. Mais, puisqu'il y a un mais, la jeune femme aurait été voir ailleurs... D'après elle, Iris se serait rapprochée... d'Olivier. Des propos que les deux protagonistes réfutent. Énervée et à bout de nerfs, la jolie blonde insulte Marion et préfère fuir la cérémonie.

Hadgda quitte la cérémonie

La cérémonie bat son plein dans la villa. C'est au tour d'Illan d'affronter les autres. Le jeune homme avoue regretter d'avoir tout gâcher avec Iris. Il choisit donc Hagda avec qui il espère matcher. A fleur de peau depuis plusieurs jours, la brésilienne décide d'évoquer Marion, qui lui a fait beaucoup de mal cette semaine. "Elle a fait du mal à plusieurs personnes, elle a embrassé mon copain. Je ne comprends pas comment elle peut être aussi bien dans sa conscience", confie-t-elle, émue aux larmes. La jeune femme évoque ensuite les sentiments qu'avait Marion pour Tom depuis le début du jeu. Et là, Marion voit rouge. "Je n'ai jamais dit ça !", réfute-t-elle. Énervée, Hagda préfère quitter la cérémonie.

Coup de tonnerre dans la villa

Cette sixième cérémonie des couples a été riche en rebondissements. Au final, 4 faisceaux lumineux se sont allumés, ce qui veut dire que certains ont été perdus. Malgré les tensions, les habitants de la villa se réjouissent... Enfin presque ! Folle de rage, Iris et Marion s'écharpent dans la chambre, ce qui force les personnes présentes à les séparer. Illan en profite pour consoler la jeune femme et la canaliser. En pleurs, Hagda ne comprend pas l'attitude de Marion. Seule face à tous, Olivier décide de parler avec Marion.