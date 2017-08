10 couples parfaits : Vous êtes invités à l'ultime cérémonie des couples !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Après plusieurs semaines de jeu, l'heure est venue d'assister à la dernière cérémonie de nos 20 célibataires à la recherche du match parfait. La pression pour nos célibataires est à son paroxysme, car ils le savent : ils n'ont plus le droit à l'erreur. Jusqu'à présent, la love machine leur a permis de valider le match parfait Claire et Mathieu, Pariss et Mickaël, Caroline et Olivier et Sarah et Yoann. Ce soir, il faut faire un choix et il faut que ce soit LE bon choix. Pour remporter les 200 000 euros, ils doivent faire un sans-faute, auquel cas ils verraient l'argent s'envoler à tout jamais... Parviendront-ils à les identifier ?

Rendez-vous à 21h00...

Dès 21h00 NT1 vous invite à visionner l'avant-dernier épisode de 10 couples parfaits. Un épisode sous tension dans lequel Ingrid et Illan auront une explication sur leurs agissements de la veille. Pour rappel, les protagonistes ont profité de la soirée Ange et Démon pour se balancer leur quatre vérité à la figure, ce qui a eu le don d'énerver le Lyonnais. Mais ce n'est pas tout ! Deux habitants, choisis par les quatre matchs parfaits, partiront pour une ultime date privée. L'occasion pour eux de se découvrir une énième fois et prendre la bonne décision pour la dernière cérémonie...

A 22h05, NT1 diffuse l'ultime épisode de 10 couples parfaits ! L'épisode est centré sur la cérémonie des couples qui marque la fin du jeu. Tour à tour, les hommes de la maison vont se présenter devant Elsa Fayer et choisir LA personne qui est son match parfait. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur... Feront-ils les bons choix ? Les 10 couples parfaits seront-ils identifiés ? Les habitants se partageront-ils les 200 000 euros ?

10 couples parfaits, la finale, ce soir dès 21h00 sur NT1 !