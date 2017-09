10 Couples parfaits : EXCLU – Fabien « J'ai pris 19 kilos dans la villa ! »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Quelle a été ta réaction quand tu as découvert qu'Hagda était ton match parfait ?

Je m'en doutais plus ou moins par rapport à ce qu'Hagda disait les premiers jours. Elle cherchait un mec blond, avec les cheveux longs, musclé et je pense que j'étais le seul qui lui correspondait. Ensuite, lorsque l'on est parti en date privée, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs points en commun. Donc, ça ne m'a pas surpris qu'elle soit mon match, mais ça ne m'a pas enchanté non plus (rires). Elle a un caractère particulier, et ça ne me correspond pas tout. Je suis une personne qui a besoin d'espace, et Hagda n'en donnait pas trop à Tom, donc je ne pense que ce type de caractère puisse marcher avec moi.

Quel aurait été ton match parfait ?

Je dirais Iris. Après elle n'écoute pas la musique que moi mais les goûts et les couleurs, ça se discute (rires). C'est celle avec que j'avais le plus de feeling. Je m'entendais aussi très bien avec Ingrid et Caroline, mais à choisir, j'aurais dit Iris.

Si tu devais résumer ton aventure en un mot ?

C'est compliqué de résumer en un mot... Je dirais enrichissant.

Un moment marquant de ton aventure ?

La bataille d’oeufs avec Estelle. Ça a vraiment détendu l'atmosphère entre elle et moi et j'en garde un très bon souvenir.

Avec quel habitant t'es-tu le mieux entendu ?

Il y en a plusieurs. Il y a eu David, Yamina sur la fin, Ingrid, Caroline, Iris, Tom et même Illan, à part le moment où on s'est rebellés avec Iris contre lui. Je n'ai détesté personne dans l'aventure. J'étais le bon copain de tout le monde.

Qui est le plus drôle ?

Quentin. Toujours prêt à faire des blagues, et toujours le smile. Il est très charismatique.

Qui est le plus joueur ?

Il y en avait plusieurs, moi le premier, mais je dirais Quentin, Yamina, Ingrid, Caroline et Marion.

Qui passait son temps à dormir ?

Je dirais Illan.

Qui était le moins patient dans le jeu ?

Felipe, je pense.

Et le plus fair-play ?

David.

Qui cuisinait le plus dans la maison ?

Moi sans hésitation (rires). Si j'avais pu, j'aurais cuisiné tous les jours, mais il n'y avait pas les aliments que j'avais l'habitude de manger donc ce n'était pas facile. Pour tout vous dire, j'ai pris 19 kilos dans la villa. Je faisais mon sport tous les matins, mais passer d'un régime alimentaire très naturel sans sucres raffinés à un autre, mon corps n'a rien compris et j'ai gonflé. Quand je suis rentré en France, j'ai perdu 10 kilos en deux semaines et puis maintenant je suis redevenu très sec.

Avec qui as-tu gardé contact depuis la fin de l'aventure ?

J'ai gardé contact avec Iris, David, Pariss, Caroline, Illan, Tom, Mickaël, Sarah, Marion, Hagda, à peu près tout le monde. Après, je ne suis pas en contact constant avec eux, mais on se donne de nos nouvelles.