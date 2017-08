10 Couples parfaits : EXCLU – Fabien : « Je ne comprends pas pourquoi Estelle n'a rien assumé à l'écran »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Pourquoi as-tu décidé de participer à 10 couples parfaits ?

J'ai décidé de participer à « 10 couples parfaits » car je voulais tenter une nouvelle expérience. La télé-réalité est un milieu dans lequel je n'étais pas du tout impliqué. D'habitude, je ne regarde pas, donc je voulais avoir ma propre expérience. Et ensuite il y avait le gain forcément (200 000 euros à se partager, ndlr).

Quelle fût ta première réaction en rentrant dans la villa ?

En rentrant dans la villa, j'étais stupéfait et émerveillé par la villa. Elle était plutôt fat (sic), et très belle.

La télé-réalité est quelque chose de nouveau pour toi. La colocation ne te faisait pas peur ?

C'était nouveau pour moi. Je n'ai jamais fait de colocation de toute ma vie. J'ai toujours vécu seul et au final, une fois là-bas, c'est vrai que dans les premiers épisodes, on ne me voit pas énormément. J'aime bien mon indépendance. C'est pour ça que je n'ai jamais dormi dans la chambre avec les garçons notamment parce qu’il faisait trop chaud ! J'allais dormir dehors, à l'air frais. Je m'entendais bien avec tout le monde mais j'avais besoin de me retrouver seul. Mais vivre en colocation ne m'a pas du tout dérangé. La villa était immense, on ne se marchait pas dessus.

Justement, tu n'as pas eu peur de te mettre les autres à dos en dormant seul ?

Non, du tout, ça ne m'a pas été reproché, bien au contraire. Sans me vanter, j'ai beaucoup fait avancer la stratégie dans le jeu. J'ai joué sans faire de calculs, donc personne ne m'en a voulu.

Tu ne t'es pas mis en couple dans le jeu. Dirais-tu que le jeu a pris le dessus sur les sentiments ?

Oui, complètement. Je n'étais pas fermé aux sentiments à la base. Je me suis dit que si j'avais un coup de cœur, j'aurais essayé, mais si je n'en avais pas, j'allais me concentrer sur le jeu.

Y'avait-il des filles qui te plaisaient dans la maison ?

Pour être honnête, lorsqu'on est arrivés dans la villa le premier jour et que j'ai vu les filles, je n'ai pas été surpris ou emballé dans un premier temps. Après, je dirais que les deux femmes que j'ai trouvé les plus belles, c'est Iris et Hagda.

Les filles de la maison ont évoqué à plusieurs reprises tes 500 conquêtes. C'est quelque chose qui te poursuit dans la vie de tous les jours ?

J'ai 532 conquêtes à présent (rires) ! Je ne le cache pas si on me le demande, mais je ne m'en vante pas non plus. Je n'arrive plus à m'attacher à une fille. Je me lasse vite des femmes et c'est « chiant » car j'aimerais bien me poser sauf qu'au bout de 3-4 fois, je n'ai plus envie de voir la personne et je n'arrive plus à ce que ce soit aussi bien que la première rencontre, au point de ne plus avoir envie de la personne.

Il y a eu un rapprochement entre Estelle et toi au début de l'aventure... Si Felipe n'avait pas été là, est-ce que tu aurais pu tenter quelque chose avec la jeune femme ?

Non, je ne pense pas. Quand il y a eu notre rapprochement avec Estelle, c'était parce qu'elle n'était pas bien avec Felipe. Elle est venue me voir, je l'ai réconforté, on s'est fait des câlins. Il n'y avait rien d'ambiguë. On s'est mis un frein tous les deux et je lui ai dit qu'il n'allait rien se passer. Et je ne sais pas pourquoi elle n'a pas assumé ça par la suite, sachant qu'il ne s'est rien passé. Je trouve ça bête de sa part.

Lors d'une date privée, tu as passé la nuit avec Estelle à l'hôtel, ce qui a eu le don d'agacer Sarah et Yoann qui se sont empressés de le dire à Felipe le lendemain. Comment tu l'as vécu ?

Moi, je suis complètement externe à tout ça. On a gagné cette date de 24 heures donc on a passé la nuit ensemble mais il ne s'est rien passé, on est adultes, on sait ce que l'on fait. Ce n’est pas parce qu'on dort dans le même lit qu'il va forcément se passer quelque chose. Après, Sarah et Yoann l'ont répété à Felipe et ça a créé des histoires. Il avait le droit de savoir aussi. Certains ne font pas la différence entre le jeu et le sentiment, c'est dommage.

Tu semblais très proche d'Iris les dernières semaines d'émissions. Comment tu l'expliques ?

Au début, j'avais une très mauvaise image d'elle, tout comme Quentin. Je n'avais pas aimé son attitude lors de l’épreuve des noix de coco. Elle avait un regard pas très agréable quand on est arrivés dans la villa. Elle ne donnait pas une bonne image d'elle. Au final, quand j'ai fait du jet ski avec elle lors d'une date privée, on s'est découverts et il s'avère que c'est une fille super. Il y a eu un très bon feeling.