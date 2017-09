10 Couples parfaits : EXCLU – Illan : « Aujourd’hui, je ne suis plus avec Iris »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Le fait de vivre à 19 dans une grande maison, ça ne t’a pas fait peur ?

Non, car j’étais à l’internat quand j’étais enfant, donc j’ai toujours eu l’habitude de vivre à plusieurs. Je sais ce que c’est la vie en communauté, donc ça ne me dérange pas.

Malgré tout ce qu’il s’est passé entre toi et Iris, tu repars avec elle à la fin du jeu…

Eh bien oui, je repars avec Iris à la fin du jeu, malgré le fait que j’avais peu de chance de la récupérer avec toutes mes erreurs dans le jeu, on est restés ensemble jusqu’au bout…

Et aujourd’hui, qu’en est-il de votre relation ?

Aujourd’hui, je ne suis plus avec Iris. On est restés ensemble à peu près trois semaines après la fin de 10 couples parfaits.

As-tu pu t’expliquer avec Sarah, suite au clash qui a éclaté dans la maison ?

Pour revenir sur cette histoire, disons que je me suis fait prendre au bout d’un moment, parce que Marion l’a dit à Iris. Il fallait bien que ça sorte à un moment ou à un autre. Après je pense qu’elle aurait dû se mêler de ses affaires. Tout le monde venait se mêler des miennes, alors que moi jamais…

Quel a été ton meilleur souvenir de l’aventure ?

La date avec Marion.

Qui revois-tu à l’extérieur ?

A l’extérieur, je revois Tom, Marion, Yoann avec qui je suis très proche. Disons que dans l’ensemble, j’ai des bonnes relations avec tout le monde, à part Ingrid. C’est une hypocrite, je n’aime pas ce genre de personnes.

Finalement, quel bilan tires-tu de ton aventure dans 10 couples parfaits ?

Je tire un bilan plus que positif de mon expérience. J’ai passé une super aventure, avec des personnes géniales que je revois à l’extérieur. Si c’était à refaire, je le referais sans hésiter.