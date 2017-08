10 Couples parfaits : EXCLU – Tom : « Avec Hagda, dans la maison, c'était les montagnes russes ! »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Pourquoi avoir décidé de participer à 10 couples parfaits ?

Je ne pensais pas faire de la télévision et encore moins de castings. Plusieurs de mes amis m'ont poussé et je me suis lancé. Je me suis dit 'c'est l'occasion d'essayer quelque chose de nouveau', donc je me suis laissé tenter et j'ai passé le casting.

Tu connaissais la version américaine du programme ?

Non, je ne connais pas du tout la version américaine. Dès que j'ai su le concept de l'émission, j'ai commencé à regarder quelques épisodes pour m'imprégner et voir comment ça se déroulait et prendre la température.

Quelle a été ta réaction en rentrant dans la villa ?

Je n'y croyais pas. Je me suis dit je suis dans une téléréalité, mais je n'y croyais pas. Au moment où je suis rentré dans cette villa monstrueuse, je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans un jeu !

La colocation, c'est quelque chose qui t'angoissait ?

Oui, j'appréhendais beaucoup. Je me suis demandé si j'allais bien m'entendre avec tout le monde, est-ce que ça va passer avec les habitants, est-ce que j'allais devoir me disputer, aller au clash ? Quand tu rentres dans la maison, tu ne connais personne, donc tu n'as pas de repère... Donc c'est très compliqué. Tu es lâché au milieu de tout ça et il va falloir s'en sortir.

Vers qui tu t'es tourné en premier ?

Quand je suis arrivé dans la villa, je me suis bien entendu avec Quentin, et par la suite avec Illan.

Dans la villa, tu as eu une histoire d'amour avec Hagda. Tout a été très vite entre vous deux...

A vrai dire, quand je suis rentré dans la villa, je n'ai eu aucun coup de cœur pour personne. J'étais déçu même des filles. Au final, en apprenant à connaître les filles, il y a un rapprochement naturel qui s'est fait. C'était un peu compliqué avec elle, étant donné qu'elle ne voulait pas forcément s'afficher devant les caméras. C'était compliqué, mais j'ai persévéré et elle s'est laissée aller, mais c'était une aventure très très compliqué, avec des hauts mais aussi beaucoup de disputes. On va dire que c'était les montagnes russes entre nous (rires).

Dirais-tu que l'enfermement a favorisé ce rapprochement ?

Evidemment. Je pense que dans la vie de tous les jours, je ne me serais pas retourné sur Hagda. Après je pense que le fait d'être enfermé favorise les rapprochements, car on prend certaines personnes comme repère.

Revenons à cette fameuse soirée où tu as embrassé Marion... Pourquoi as-tu succombé ?

Tout d'abord, j'avais envie de profiter de cette soirée, m'amuser. Je suis quelqu'un d'assez séducteur donc on s'est prêté à un jeu de séduction avec Marion. La deuxième raison, c'est que j'ai entendu Hagda dire des choses qui ne m'ont pas plu. J'ai entendu qu'elle ne voulait pas continuer avec moi. Je me suis dit si elle n'a pas envie de plus, je vais me prêter à ce jeu de séduction avec Marion et ça s'est fait naturellement.

Tu as compris qu'Hagda t'en veuille ?

Elle m'en a beaucoup voulu. Mais le problème, c'est que j'entends plusieurs personnes qui me disent qu'ils ont entendu des choses qu'Hagda a dit sur moi, eh bien je me lâche. J'attendais plus d'intérêt de sa part, elle ne l'a pas fait. Et c'est une fois que j'ai embrassé Marion qu'elle s'est rendue compte qu'elle tenait à moi.