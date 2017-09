10 Couples parfaits : EXCLU – Tom : « Avec Hagda, on est restés très longtemps ensemble »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Quelle a été ta réaction en découvrant ton match parfait ?

Quand j'ai découvert qu'Estelle était mon match parfait, j'étais un peu surpris, car ce n'est pas une fille qui me correspond dans la vie de tous les jours. Au tout début de l'aventure, je m'étais dit pourquoi pas, mais au fur et à mesure du jeu, j'ai écarté cette possibilité. Et au final, je me rends compte que ma première impression était la bonne.

Avec qui aurais-tu aimé matcher ?

Je me vois davantage avec une fille spontanée, naturelle et entière telle qu'Iris qui est devenue aujourd'hui l'une de mes meilleures amies. Elle est droite, vraie, franche, et puis c'est une belle femme.

Aurais-tu pu tenter quelque chose s'il n'y avait pas eu Hagda ?

Par principe et par respect pour mon pote Illan, je ne l'aurais pas fait.

Si tu devais parler de ta relation avec Hagda en un mot, ça serait...

... tumultueuse. Il y avait vraiment de l’amour mais on se prenait la tête facilement, on est tous les deux très fiers. On était bien cinq minutes puis on se prenait la tête.

Qu'en est-il aujourd'hui ?

On est restés ensemble très longtemps. Cela fait seulement quelques jours que j'ai rompu. On a continué notre histoire une fois les caméras éteintes.

Quel souvenir gardes-tu de ton passage dans « 10 couples parfaits » ?

Je ne retiens que de bons souvenirs. C'est une expérience humaine incroyable. Ça m'a fait découvrir de nouvelles personnes avec qui je suis en contact régulièrement. Ça m'a permis d'acquérir une nouvelle notoriété. Je n'en tire que du positif. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter.

Un moment marquant de ton aventure ?

J'ai beaucoup rigolé le jour où lors de la bataille avec Illan et Estelle.

Avec qui t'es-tu le mieux entendu ?

Marion, Iris malgré les mauvais avis que j'avais sur elle, Quentin et Illan.

As-tu compris l'acharnement porté envers Marion ?

Oui et non. D'un côté oui car à partir du moment où tu voles le mec de ta copine, ça ne peut pas aller. Après, non, car Marion était une grande joueuse dans l'aventure et elle a toujours tout assumé, donc on ne peut pas lui reprocher. Elle est restée elle-même.

Qui était le plus drôle ?

Je dirais Felipe. Je ne sais pas d'où il vient, mais il m'a vraiment fait très rire. Il est drôle malgré lui (rires).

Qui était le plus joueur ?

Je dirais Quentin et, Yoann qui était très compétiteur et aussi Fabien, après moi bien sûr.

Qui dormait le plus ?

Illan évidemment, il fallait le lever pour qu'il se réveille.

Qui était le moins patient ?

Je dirais moi, quoique j'ai beaucoup pris sur moi. David n'était pas très patient.

Le plus fair-play ?

Yoann sans hésiter.

Qui cuisinait le plus ?

Fabien était pas mal à la marmite. Il y a aussi Yamina qui aimait bien se faire ses plats.

Avec qui es-tu resté en contact ?

Grosso modo, je suis resté en contact avec tout le monde. Illan est venu en vacances chez moi, Hagda aussi forcément. J'ai revu David et Sarah également.