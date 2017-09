10 Couples parfaits : EXCLU – Yamina : « Avec Quentin, c’est très compliqué »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Dans l’émission tu as évoqué la distance, qui pourrait être un frein à ton histoire d’amour avec Quentin… Qu’en est-il aujourd’hui ?

La distance a été LE frein et la raison à notre rupture. On a essayé malgré tout après la diffusion, je suis allée à Marseille. Après c’était une relation longue distance, on s’appelait tous les jours, mais c’était hyper dur à vivre. Il était prêt à tout quitter pour venir à Bordeaux. Il me demandait de venir à Marseille, mais je suis quelqu’un de terre à terre il me fallait un boulot, un logement etc. Donc c’était hyper compliqué.

Aujourd’hui, vous n’êtes plus ensemble. Vous êtes restés amis ?

Quand on s’aime on se dit des choses, et ça blesse. Encore aujourd’hui on s’appelle. On est dans une période où on essaye d’être ami pour la diffusion. Il y a toujours de l’amour, mais on essaye de la placer en amitié, mais c’est plus compliqué.

Comment as-tu réagi lorsque tu as trouvé ton vrai match dans 10 couples parfaits ?

Il y avait un paradoxe. Je me disais que jamais je ne pourrais être avec un mec comme Illan, car il est trop lourd, insupportable. Mais, malgré tout, il y a des traits de caractère chez lui que j’aime. Je pense qu’il est trop jeune et qu’il n’arrive pas à canaliser toute cette énergie. Il arrive à ramener les gens à sa cause, c’est un leader, mais je pense que pour le moment, il n’est pas encore mature. Quand il deviendra un homme, on en reparlera.

Que penses-tu de la relation Illan/Iris ?

Je pense qu’Illan a faux sur tous les points. Il s’est intéressé à Iris au moment où elle s’en foutait et au moment où elle faiblit et l’aime bien, il se focalise sur une autre fille. Lui, il n’a rien compris au jeu et à l’amour, donc zéro. (rires)

Avec quel habitant t’es-tu le mieux entendu ?

Avec David, sans hésiter. Chez les filles, je dirais Marion. Tu es une grande joueuse.

Tu as dû être déçue de voir que certaines personnes ne jouent pas le jeu ?

Oui, effectivement. Ça m’énerve que certaines personnes ne jouent pas le jeu. Je suis une grande joueuse et il ne faut pas oublier qu’on est là pour un jeu collectif. Et je suis l’exemple qu’on peut aimer quelqu’un tout en continuant le jeu. Et je trouve qu’il y a beaucoup trop de personnes qui se sont arrêtées à la personne qu’ils aiment bien et qui n’ont plus joué alors qu’on est dans un jeu.

A qui tu penses ?

Je pense à Illan et Iris, Felipe et Estelle, Tom et Hagda principalement.

Un avis sur Tom et Hagda ?

Tom a été aveuglé par la beauté d’Hagda. Hagda, c’est une femme. Elle n’a pas toujours été cool avec lui. Je pense qu’il a peut-être un peu gâché son aventure en se focalisant sur elle.