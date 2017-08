10 couples parfaits : Les filles règlent leur compte, Quentin et Felipe s'écharpent... ce qu'il faut retenir de l'épisode 34 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Caroline et Quentin ne sont pas un match parfait ! Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe au sein de la villa. Si Yamina s'avoue contente de retrouver son chéri, elle ne peut s'empêcher de cogiter : qui peut bien être la fille avec qui le jeune homme pourrait matcher ?

Les filles règlent leur compte...

A l'occasion de l'assemblée, les filles décident de régler leur compte face à Elsa Fayer. Caroline est la première à prendre la parole. Désormais, la jeune femme ne fait plus confiance à personne. "Je n'écoute que mon instinct et MES copines. Marion et Tom n'assument pas du tout leurs faits et gestes", avoue-t-elle dans le salon avant de revenir sur les événements de ces derniers jours. L'occasion pour Hagda de savoir tout ce qu'il s'est passé ce soir là. Pour Marion, la jeune femme n'a rien demandé cette soirée-là. "L'histoire est réglée, il aime Hagda, je m'en fout des histoires. On veut me faire passer pour une aguicheuse, mais je suis la dernière à avoir un comportement déplacé dans cette baraque", crie-t-elle. Pour Iris, les paroles de Marion ne sont pas cohérentes, compte tenu de son passé avec Illan.

Quentin et Marion sont envoyés en date privé

Le choix des filles est fait : Quentin et Marion vont partir en date privé. Les deux candidats partent pour une journée au spa. Mais, pour Quentin, le choix fait par les filles n'est pas cohérent. "Pourquoi vous ne respectez pas mon choix ? J'ai demandé à ne pas partir. Depuis le début, je joue le jeu, pourquoi vous n'emmenez pas Felipe qui n'est jamais parti en date ou la love machine, car il fait de l'antijeu ?", demande-t-il. Remonté contre Felipe et Estelle, le jeune homme est énervé. Il a peur que le Québécois "sabote" les cérémonies. Le ton monte rapidement et Quentin devient incontrôlable.

Quentin apaisé au spa

A l'occasion d'une journée au spa, Quentin essaye de relâcher la pression. Il avoue à Marion que le comportement de Felipe l'énerve au plus haut point. Il aimerait envoyer Felipe ou Estelle dans la love machine. "Je ne leur ferais pas de cadeau", confie-t-il. Marion décide de mettre au point une stratégie pour "éclater tout le monde". "Je suis obligée de vider mon sac car ça fait deux jours que je ne dis rien. Ça monte, ça monte et je vais tout dire", prévient-elle. Marion et Quentin ont donc un projet commun : créer un véritable tsunami dans la villa en révélant toute la vérité sur plusieurs habitants...