10 couples parfaits : Iris et Illan, un règlement de compte de haute voltige... ce qu'il faut retenir de l'épisode 30 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Olivier et Estelle ont été désignés par les garçons pour partir en date privé. Seulement, les deux célibataires ne semblent rien avoir en commun. A l'occasion d'un dîner dans la belle ville de Marbella, les deux tourtereaux ont pesé le pour et le contre et ils ne sont pas compatibles. De leurs côtés, Iris et Marion ont eu une brève explication, histoire de faire taire les rumeurs et enterrer la hache de guerre une bonne fois pour toutes...

Le calendrier des 10 couples parfaits

Cet après-midi, les célibataires de la villa vont donner de leur corps ! L'objectif est d'organiser une séance photo pour le calendrier des 10 couples parfaits. Ni une, ni deux, garçons et filles subliment leur corps pour que tout soit parfait. Tom et Iris se hissent dans la peau des acteurs de la série Alerte à Malibu. Et c'est Fabien qui photographie les différents habitants de la villa. Illan décidé de joueur les skieur sexy. Tout nu dans son lit, le jeune homme a le regard livide. D'autant plus qu'il n'est pas ami avec Fabien qui le prend en photo...

Iris et Marion s'écharpent

Visiblement, la conversation de la veille n'a pas servi de leçon à Marion. Alors qu'elles sont dans la chambre en train de parler de Tom, qui était au courant de la relation entre Illan et Marion, la jolie blonde remet en cause le fait que la jeune femme ait attendu plusieurs jours avant de lui avouer qu'elle a embrassé Illan. "J'assume pleinement que j'ai fait ça pour le jeu et ça te confirme qu'il te prend pour une grosse conne, tu vois ce que je veux dire", lui déclare-t-elle. Et Iris de surenchérir : "J'ai peut-être été prise pour une conne, mais en attendant t'es la nana qui a tellement les dents longues que tu es prête à faire n'importe quoi avec un mec pour le faire partir tu vois". Aie. Le torchon brûle entre les deux jeunes femmes. Iris semble de plus en plus désabusée par la colocation dans la villa de 10 couples parfaits...

Iris et Illan se retrouvent...

L'heure de la cérémonie a sonné ! Et pour Iris et Illan, c'est l'hécatombe ! Le destin les a réunis ce soir, ce qui a le don d'énerver la jeune femme qui n'éprouve plus aucun sentiment pour lui. "Je suis en tort et la seule chose que je peux dire et je l'assume, c'est que Marion est venue me taquiner un peu plus près et je suis tombé", déclare-t-il à Elsa Fayer. Très vite, les deux protagonistes s'écharpent devant les autres. Hors d'elle, la jeune femme lui dit ses quatre vérités en face, devant une Sarah hilare. "J'ai eu pitié d'un boloss (sic) comme toi pour que tu me la mettes à l'envers ?", hurle-t-elle folle de rage.

5 couples parfaits identifiés

Ce soir, les célibataires ont identifié 5 couples parfaits, ce qui a le don de réjouir Yamina. "La lumière se trouve parmi Caroline et Quentin, Fabien et Hagda, à nous de les envoyer en love machine et de les tester", manigance-t-elle. Pour Estelle, au contraire, le jeu n'avance pas. Tom se demande si Marion ne pourrait pas être son match. "Tout le monde veut imposer sans écouter et on n'avance pas", conclut-il. Ils perdent donc une cinquième chance de remporter les 200 000 euros...