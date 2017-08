10 couples parfaits : Iris trinque, Marion en prend pour son grade... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 47 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

A l'issue du dernier date challenge, Marion et David ont brillé par leur adresse. Les deux amis vont partir en date privé à bord d'un catamaran. Pour les accompagner : Iris, Tom, Hgda et Illan. Les trois couples vont partir dans quelques heures pour une destination de rêve. Marion parviendra-t-elle à faire semblant ou au contraire, finira-t-elle par dire ce qu'elle pense des invités ? La réponse dans le résumé de 10 couples parfaits.

Marion et Illan se rapprochent, Iris trinque

Ce soir, la villa se transforme en dancefloor. L'aventure se termine bientôt, alors Illan profite de ses derniers moments avec Iris. En amour, il le sait, il faut toujours jouer le tout pour le tout. Il va donc pousser la belle blonde à clamer haut et fort son amour. Une fois encore, Iris n'a pas confiance en sa sincérité. "Ça prendra le temps que ça prendra, mais je sais qu'autrement, je vais en prendre plein la tête", confie la jolie blonde. Le jeune homme déclare sa flamme à sa belle, mais cette dernière n'est pas réceptive. Marion a cerné le jeu du Lyonnais. Pour elle, il ne veut qu'une seule chose avec Iris. Rattrapé par le feu, ce dernier ne peut s'empêcher de jouer avec Marion. Car le beau gosse n'est pas dupe. Il a très bien entendu ce que Marion a lâché pendant la soirée : "Je le récupère comme je veux". Il décide d'en jouer et de lui annoncer la couleur : "Iris je l'aime vraiment, il n'y a aucun risque avec toi". Iris, qui se trouve dans la pièce d'à côté, entend la discussion enflammée entre les deux protagonistes. Elle décide d'en parler à Hagda. "Trop bonne, trop c*nne", déclare Iris, folle de rage. Pour la parisienne, c'en est trop. Elle décide de passer la nuit seule.

Ambiance pesante sur le catamaran

Les trois couples partent en date privé. Mais à peine arrivé, David remarque que l'ambiance est bizarre. "Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais l'ambiance est pesante sur le bateau", déclare-t-il. "C'est le dernier date, je pense que c'est l'occasion de discuter, c'est dommage de rester là-dessus", déclare le jeune homme. Pour lui, les explications ont toujours viré au drame. Ce date privé est peut-être l'occasion de briser la glace ? Iris et Hagda parlent de leurs maux à David, face à une Marion mise à l'écart, mais qui écoute avec ses deux oreilles. Pour David, ce que fait Marion est regrettable. Le jeune homme a essayé d'arranger les choses, mais force est de constater que c'est un échec. Il décide donc d'aller lui parler afin que cette dernière n'explose pas.

Marion se confie à David

Pour Marion, la seule ombre du tableau, c'est Illan. La jeune femme en est convaincue."Si tu savais tout ce que je sais sur Illan... Tout ce qui dit, ce qu'il fait. Il joue des triples jeux et a des comportements qui sont inacceptables. Dans la vraie vie, je ne lui donne pas l'heure", déclare-t-elle. Concernant Iris, Marion pense que c'est une bonne fille, qui a de la maturité. "S'il n'y avait pas d'éléments perturbateurs, ça l'aurait fait entre nous", confie-t-elle. Las des critiques et des embrouilles, la jeune femme préfère se retirer.

Un contre-date dans la villa

A Marbella, les célibataires qui n'ont pas eu la chance de remporter le date décident de faire un contre-date. Une idée qui enchante tout le monde. Dans le jardin, les garçons se prennent pour des matelots et essayent de construire un bateau plus vrai que nature... Et le résultat est loin, très loin d'être à la hauteur. Mais qu'importe, les habitants ont passé une après-midi délicieuse. Mais, le retour des lauréats du dernier Date Challenge risque de faire bien des remous...