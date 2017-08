10 couples parfaits : Marion et Fabien dans la love machine, Estelle et Hadga s'écharpent... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 45 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Entre Estelle et Felipe, c'est reparti comme en 14 ! A l'occasion d'une soirée dans la villa, la jeune femme se rapproche de son homme. Alors que ce dernier veut discuter sérieusement avec la jeune femme, cette dernière propose d'aller se coucher dans la love room. Le lendemain matin, les deux tourtereaux discutent. "J'essaye d'avoir une discussion avec elle, mais Estelle elle ne voulait pas trop... C'est un des trucs qui m'énerve le plus, mais je garde espoir", avoue-t-il à la caméra avant de rejoindre sa copine dans le salon. Réussiront-ils à renouer le dialogue ?

Qui est qui ?

Aujourd'hui, Elsa Fayer propose un jeu aux habitants. Les garçons doivent deviner à qui appartient la bouille des candidates de la maison et inversement. Un exercice ludique qui doit mettre en exergue les compétences "physionomiques" des habitants de 10 couples parfaits. Après de longues minutes de jeu, l'heure est au bilan. Chez les garçons, c'est Felipe qui obtient le plus grand nombre de bonnes réponses. Chez les filles, c'est Hadga qui a reconnu le plus de têtes. Les deux amis vont avoir pour mission d'envoyer un couple dans la love machine... Et c'est Marion et Fabien qui sont envoyés. Les deux protagonistes sont-ils un match ?

Marion et Fabien : match ou pas match ?

Les deux célibataires sont envoyés dans la love machine. Tous les deux espèrent être match parfait. Mais pour Iris, il est hors de question que les deux célibataires soient match. La jolie blonde est convaincue que le match du beau gosse n'est autre que Felipe. Après de longues minutes, le rideau tombe : Marion et Fabien ne sont pas un match parfait ! Marion en est donc certaine : son match est Felipe.

La soirée vérité

Ce soir, Felipe anime la soirée vérité. Chaque célibataire doit écrire sur une feuille un défaut et une vérité sur chaque candidat de façon anonyme. A tour de rôle, le Québécois tire un papier au sort et énonce la vérité à voix haute. Mais, il arrive que certaines vérités ne soient pas bonnes à entendre. Lorsqu'un habitant évoque la relation d'Iris avec Illan, le Lyonnais est gêné. D'autant plus que la seconde question est équivoque : "Si tu n'étais pas avec Illan, aurais-tu voulu coucher avec Fabien ?", ce à quoi la parisienne répond un "non" catégorique. Mais, pour Quentin, sa réponse est loin d'être sincère.

La situation dérape entre Estelle et Hagda

Rapidement, la soirée s'envenime. La raison ? Un des habitants a demandé à Hagda de s'excuser auprès d'Estelle sur ses agissements auprès d'elle. C'est Iris qui a écrit ce mot. La jeune femme veut que les deux amies se rabibochent. "C'est dur pour moi, c'est dur pour elles, donc il faut qu'elles enterrent la hache de guerre", avoue-t-elle. Il faut dire que les deux jeunes femmes étaient très proches au début de l'aventure. Seulement, la brésilienne n'a pas apprécié que son amie lui cache le baiser entre Tom et Marion. Pour les célibataires, la soirée tourne aux règlements de compte. Ingrid veut qu'Hagda s'excuse. "Je te trouve méchante, ton comportement c'est pas correct je trouve," confie la petite-amie de David. Pour Illan, la situation est insoutenable. Estelle décide de prendre la parole, mais entre la brésilienne et elle, un dialogue de sourd s'installe. "Je n'ai pas envie de t'écouter", réplique Hadga, furax.