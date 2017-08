10 couples parfaits : Quentin, Iris, Tom, Hagda, Illan... les matchs parfaits ont-ils été identifiés ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Ce soir, NT1 diffuse le dernier épisode de 10 couples parfaits. Après 7 semaines de jeu, l'heure est venu de se rendre à la dernière cérémonie. La pression pour nos célibataires est à son paroxysme, car ils n'ont plus le droit à l'erreur. Jusqu'à présent, la love machine leur a permis de valider 4 matchs parfaits : Claire et Mathieu, Pariss et Mickaël, Caroline et Olivier, Sarah et Yoann. Ce soir, les célibataires ont des certitudes et des doutes sur certains couples. Pour remporter les 200 000 euros, ils doivent faire un sans-faute, auquel cas ils verraient l'argent s'envoler à tout jamais...

Une dernière cérémonie des couples sous tension !

4 matchs parfaits ont été identifiés par la love machine. Ils sont présents ce soir pour l'ultime cérémonie. Ce soir, les autres sont ici pour la chose la plus importante : l'amour. Grâce à une série de tests, le match parfait de chacun se glisse parmi eux. Dans cette expérience, il leur a été demandé de faire autrement : ne pas aller vers la personne qu'ils désirent, mais celle qui leur convient. Alors pour espérer remporter les 200 000 euros, il faut trouver les bonnes paires... de quoi faire stresser Claire qui ne sait pas ce qu'il s'est passé en son absence. A l'issue de cette soirée, les habitants vont découvrir si oui ou non, ils ont identifié les 10 matchs parfaits. Si Illan stresse, David est plutôt confiant.

Illan choisit Yamina

Illan est le premier à se lancer dans l'arène. Il décide de choisir Yamina. "Je suis quasiment sûr que Yamina c'est mon match. C'est une fille qui a énormément de caractère, qui sait se faire entendre. Si c'est elle mon match, je suis content que ce soit elle", déclare le Lyonnais. La jeune femme se met à vanter les qualités de son potentiel match. "On a la même vision des choses, on a des comportements similaires. Il a des qualités que j'aimerais que mon homme idéal possède", avance-t-elle à Elsa Fayer. Son idéal masculin : Un mélange parfait d'Illan et Quentin.

Fabien choisit Hagda

Deuxième couple à se présenter devant Elsa Fayer : Hagda. Après moult hésitations, le beau gosse est presque sûr que son match parfait est la brésilienne. La jeune femme avoue que d'emblée, elle a senti que le jeune homme était son match parfait. "Dès les premières minutes, j'ai senti que c'était mon match", avoue-t-elle à Elsa Fayer. Il faut dire que la jolie brune n'a jamais caché son attirance pour lui. La dernière date privée des deux protagonistes a fait pencher la balance. Ce soir, ils enregistrent leur match. En espérant avoir raison.

Tom choisit Estelle

Ce soir, Tom choisit Estelle. "C'est une fille qui aime les choses simples, elle n'est pas prise de tête, c'est une fille fun qui s'en fout de tout, et j'aime bien ça", admet-il à Elsa Fayer. Pour la jeune femme, Tom est le choix de la raison. "Tom, dans d'autres circonstances, peut-être que ça aurait été quelqu'un vers qui j'aurais été, mais malheureusement, le cœur, ça ne se contrôle pas", admet-elle.

Quentin choisit Iris

En couple avec Yamina, le Marseillais choisit Iris comme match parfait. Le jeune homme a vu qu'il avait des points en commun avec la jeune femme. Pourtant, au début de l'expérience, tout avait mal commencé. Le beau gosse pensait qu'elle était une mauvaise fille. Souvenez-vous, en début d'aventure, la jeune femme a avoué ne pas vouloir plonger dans la piscine, prétextant ne jamais se battre pour un homme... De fil en aiguilles, les deux amis ont fini par s'apprivoiser et se trouver pas mal de similitudes. C'est la raison qui le poussent ce soir à enregistrer leur match. "Je vois comment Quentin se comporte avec Yamina, et j'avoue qu'à ce niveau-là, il me correspond totalement", admet-elle et de souhaiter qu'Illan devienne "un peu plus droit".

Felipe choisit Marion

Ce soir, Felipe choisit Marion. "On a beaucoup de points communs, niveau professionnel on se ressemble, concernant sa manière de penser, on est tous les deux posés et il est plus vieux que moi", avoue Marion. La balade à cheval est un souvenir que les deux matchs ont apprécié. "C'était bien, Marion m'a donné des conseils et puis on s'est bien amusés", déclare le Québécois à Elsa Fayer.

David choisit Ingrid

Dernier couple à se présenter face à Elsa Fayer, Ingrid et David. Ils en sont persuadés, les deux amis sont un match parfait. "Je l'avais repéré et je me suis dit : Ingrid est peut-être pour moi. Quand on a appris à se connaître, j'ai compris que ça matchait intérieurement. Et physiquement, ça matche", déclare-t-il. Même son de cloche chez Ingrid qui a repéré David dès le départ. "Je me suis mise avec lui, je l'ai choisi et au final, c'est mon match !", déclare-t-elle. "C'est le seul mec qui est attentif, à l'écoute, et ouvert".

200 000 euros de remportés !

C'est officiel ! Les 10 faisceaux lumineux se sont allumés. Cela veut donc dire que les 20 habitants sont parvenus à identifier les 10 couples parfaits. L'aventure à Marbella se termine donc sous les meilleures auspices pour ces 20 célibataires. Après plusieurs semaines de doute, de stress et de remise en questions, le rideau se lève enfin. Ils vont donc pouvoir se partager les 200 000 euros comme convenu, soit 10 000 euros chacun.