10 couples parfaits revient pour une deuxième saison !

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour NT1 |

Vous avez adoré suivre les aventures d'Iris, Estelle, Fabien ou encore Hagda dans les 10 Couples parfaits ? Le concept des matchs inconnus vous a plu ? Vous voulez revoir plus de love machine ? Cela tombe bien, car après le succès de la saison 1, le programme présenté par Elsa Fayer revient pour une édition. C’est Alexia Laroche-Joubert elle-même qui a annoncé la très bonne nouvelle sur son compte Twitter. Elle annonce d’ailleurs que le tournage va reprendre sous peu. Elsa Fayer sera toujours de la partie.



Cette saison, les téléspectateurs ont pu découvrir un programme de dating au concept complètement inédit en France. Adaptation de l’émission Are You The One ?, diffusée sur MTV depuis six ans, il met en scène 10 hommes et 10 femmes. Parmi eux figurent 10 couples parfaits, mais ignorent quel binôme forme un match parfait. Les candidats doivent le découvrir, et ils ont 10 semaines pour le faire. Lancé au début du mois de juillet, 10 couples parfaits a réussi à séduire les téléspectateurs qui se sont passionnés pour les histoires d’amour parfois compliquées des candidats, les moments de tendresse, de tension et de franches rigolades.



C’est ce 31 août que les téléspectateurs connaîtront le dénouement final des 10 couples parfaits : ont-ils tous été identifié ? Gagneront-ils les 200 000 euros à se partager ? Réponse jeudi soir, sur NT1, à 20h50. En attendant la finale, voilà ce qui vous attend dans l'épisode de ce soir :