10 couples parfaits : Sarah in love d'Olivier, Quentin surpris... ce qu'il faut retenir de l'épisode 33 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Tom et Marion sont passés à l'acte en s'embrassant. Si le jeune homme n'a pas de suite voulu avouer à Hagda ses agissements, ce dernier n'a pas eu le choix. C'est avec beaucoup de courage qu'il a avoué à la brésilienne avoir embrassé une autre. Rapidement, elle comprend qu'Estelle et Caroline, qui étaient présentes à la soirée, sont de mèche. De violentes disputes éclatent dans la villa...

Tom fait son mea culpa

C'est à l'abris des regards que Tom fait son mea culpa à Hagda. "Je ne me vois pas à l'heure actuelle passer le reste de mon aventure à la regarder de loin", avoue-t-il en parlant de la jolie brune. Hagda comprend que les autres femmes voudraient qu'elle s'éloigne de lui. "Je sais que tu n'es pas un menteur, ou un mec comme ça. Je compte oublier toute cette histoire", conclut-elle. Entre les deux amoureux, la discorde n'a plus lieu d'être. Marion décide également de venir s'excuser auprès de la jolie brune. Des excuses acceptées. Après s'être mis à nu auprès de sa belle, Tom décide de s'expliquer avec les autres habitants de la villa. Des explications qui choquent Estelle. "Le Tom que j'ai vu hier soir, ce n'est pas celui de la villa", confie-t-elle.

Sarah, intimidée par Olivier

A l'occasion d'une journée quad dans les montagnes, Sarah et Olivier se parlent avec sincérité. Et rapidement, la jolie Belge se sent gênée. "C'est un beau garçon, il a tout ce qu'il faut, il m'a perturbé", confie-t-elle. La jolie blonde ne peut s'empêcher de lui demander qui était, selon lui, son match. "Olivier mérite plus une femme comme Eva Longoria, ou Hagda, qu'une fille comme moi", ajoute-t-elle. Au lieu de prendre son courage à deux mains et lui avouer ses sentiments, la jeune femme garde tout pour elle et bifurque la conversation.

Yamina offre une lettre à Quentin

Quentin est persuadé de partir en lune de miel avec Caroline. A l'occasion de l'anniversaire du beau gosse, Yamina décide de lui offrir un beau cadeau : une lettre. Par le biais de cette dernière, elle lui déclare sa flamme. Des mots tendres qui touche le Marseillais qui ne peut contenir ses larmes...

Caroline et Quentin : match ou pas match ?

C'est le moment de vérité pour Caroline et Quentin. Désignés à l'unanimité par les autres habitants, ils se rendent dans la love machine afin de tester leur compatibilité amoureuse. Stressés, les deux célibataires attendent le verdict. Et ce dernier leur annonce qu'il sont un mauvais match. Une bonne nouvelle pour Yamina, qui va récupérer son amoureux. Iris est dégoûtée. Elle aurait aimé qu'Illan parte dans la love machine avec Yamina pour partir en lune de miel...