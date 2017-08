10 couples parfaits : Sarah s'ouvre à Olivier, Iris et Illan se retrouvent... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 36 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Cette sixième cérémonie des couples a été riche en rebondissements. Non seulement 4 faisceaux lumineux se sont allumés, ce qui veut dire que certains ont été perdus, mais le ton est monté très haut entre Iris et Marion... Les tensions se sont-elles apaisées depuis vendredi ? La réponse dans le résumé de l'épisode 36 de 10 Couples Parfaits.

L'heure du date challenge a sonné !

Cette épreuve sportive permet aux célibataires d'avancer dans la quête des dix couples parfaits et des 200 000 euros. Chaque semaine, trois couples ont la possibilité de partir en date pour mieux se découvrir, se rapprocher et plus si affinité. Pour cela, ils doivent remporter le date challenge. A eux de choisir la bonne personne... Pour cette nouvelle semaine, les célibataires se réunissent sur la plage pour entamer une nouvelle épreuve, "une affaire de mecs". Les jeunes hommes doivent construire une "tour d'amour" en pneus pour l'être aimé. Et les trois couples gagnants sont Caroline et Olivier, Fabien et Ingrid ainsi qu'Illan et Iris.

Sarah est triste

Sarah en pince pour Olivier. En remportant le date challenge, ce dernier est susceptible de partir en lune de miel avec Caroline s'ils forment un match parfait. La jeune femme évoque donc son coup de blues à son amie, Caroline. Mais, cette dernière ne soupçonne pas que la jeune Belge est amoureuse d'Olivier. Au courant de ce qu'il se trame dans la tête de la blondinette, Tom décide de parler avec Sarah. Il veut que la jeune femme aille parler au principal intéressé et lui avouer ses sentiments. Par soucis de fierté, la candidate n'ose pas faire le premier pas... Le blondinet décide donc d'aller voir Olivier afin de le tenir informé de la situation. "Sarah t'adore, elle t'adore bien, elle est dégoûtée que tu partes", lui avoue-t-il avant de lui conseiller d'aller la voir.

Illan et Iris : c'est reparti pour un tour ?

Pour les habitants, ce soir c'est soirée disco. Costumes, perruques, lunettes et boule à facette... tout y est ! Pour certains, la piste de danse devient rapidement le théâtre de nouvelles retrouvailles... Ce soir, Illan tente le tout pour le tout. Il essaye de se refaire une image auprès d'Iris et espère qu'elle pourra lui pardonner son infidélité. Le Lyonnais semble confiant, mais du côté d'Iris, c'est tout le contraire. Pour la jeune femme, il est hors de question qu'elle (re)tombe sous son charme...

Marion s'ouvre à Caroline

Marion et Caroline sont amies depuis le début du jeu. La soirée disco est l'occasion pour les deux jeunes femmes d'avoir une explication sur les derniers événements survenus dans le jeu pour ainsi repartir sur de bonnes bases. "L'amitié que j'ai envers toi est vraiment sincère, j'ai fait une erreur avec Tom, tu as été au milieu de tout ça et je m'excuse de tout mon cœur", lui avoue-t-elle avant de fondre en larmes. La jeune femme accepte ses excuses, mais elle aurait voulu plus d'explications sur ses agissements. "Dès le premier jour on a été collés et j'ai super mal pris que tu me caches des choses, pour moi, l'amitié ce n'est pas ça", argumente-t-elle. Comme le dit si bien le dicton, "faute avouée, à moitié pardonnée".