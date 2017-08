10 couples parfaits : Tom et Marion passent à l'acte, Hagda s'en prend à Marion... ce qu'il faut retenir de l'épisode 32 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Hier dans 10 couples parfaits, Tom a provoqué la colère d'Hagda. En effet, le jeune homme a remporté une soirée avec trois jeunes femmes de la maison : Caroline, Estelle et... Marion. La jolie brésilienne qui n'a d'yeux que pour le blondinet ne cautionne pas que son copain passe la soirée avec la séductrice, qui a entamé une relation avec Illan...

Marion et Tom : et plus si affinités ?

Marion en est persuadée : Tom est son match dans la villa. Alors, pendant la soirée, elle énumère les raisons qui font qu'elle colle forcément avec ce dernier. "Dans tout ce que tu dis je me retrouve, je dois me poser dans la vie et tout ce que tu dis, c'est ce que je recherche chez quelqu'un de A à Z, tu es parfait", avoue-t-elle. Tom ne cache pas qu'il y a un feeling avec Marion. Les deux protagonistes jouent à un jeu très dangereux, mais ils ne peuvent nier la connexion entre eux deux. Le jeune homme est donc perdu. Il sait qu'il y a une ambiguïté. Il avoue être prêt à revoir Marion si ça ne marche pas avec Hagda à l'extérieur...

Yamina et Quentin passent la nuit en amoureux

Ce soir dans la villa, Ingrid et Iris ont concocté une soirée en amoureux pour Yamina et Quentin. Et elles ont tout prévu : du découpage de petit cœur en papier en passant par la bouteille de champagne, tout est fait pour que le couple se prélasse. Une jolie attention qui touche la jeune femme de 27 ans. "Je trouve ça mignon que les filles nous ont préparé la love. Je suis contente mais d'un côté, je me dit que c'est la dernière fois. J'ai peur de partir demain". Le beau gosse sent qu'il est un match avec Caroline et qu'il partira en lune de miel avec cette dernière. Yamina tente de rassurer son chéri du mieux qu'elle peut. Pour elle, le fait d'être séparé est un entraînement pour leur vie à deux, à l’extérieur du jeu.

Tom et Marion s'embrassent

Pour Tom, la tentation est trop forte. Estelle, qui assiste à la soirée se rend compte que les deux amis sont compatibles, tout comme Caroline, qui veut que les deux célibataires s'embrassent sur la bouche. Et c'est chose faite ! Les deux "amis" se sont embrassés. Alors, pour que cet acte ne s'ébruite pas, Estelle promet de ne pas révéler à son amie Hagda que Tom a embrassé une autre. Tom promet d'en parler à Hagda, pour éviter tout désagrément.

Hagda est suspicieuse...

En rentrant ce matin, Tom se montre très distant. A tel point qu'Hagda soupçonne quelque chose. Pour elle, c'est sûr, il y a anguille sous roche.. Estelle, qui a juré de ne rien dire, est muette comme une carpe, ce qui a le don d'énerver la brésilienne. Iris et Ingrid prennent mal le fait qu'Estelle ne dise rien. "On est quand même ses amies, alors on prend mal le fait qu'elle ne dise rien", confie-t-elle à la caméra. Iris essaye d'en savoir plus. Pour cela, elle discute avec Tom et se rend compte que le jeune homme perd pieds.

Tom affronte Hadgda

Tom n'a plus le choix. Il doit prendre ses responsabilités. Il est temps pour lui d'affronter Hagda et lui dire ce qu'il s'est passé avec Marion... Le jeune homme s'ouvre et lui avoue qu'il a perdu la jeune femme et qu'il a fait "une connerie hier soir". "Il y a eu un smack avec Marion", avoue-t-il très embarrassé. La jeune femme le range dans le même sac qu'Illan. "On ne peut jamais faire confiance à personne dans cette villa, surtout qu'il sait comment est Marion, c'est vraiment un petit c**", avoue-t-elle à bout de nerfs.

Hagda et Estelle s'écharpent

Hagda en veut à Estelle. "Elle m'a trahi, je la déteste", conclut-elle avant d'aller se réfugier avec Iris à l'intérieur. Elle décide de revenir sur la fameuse soirée où Fabien a avoué qu'Estelle s'était montrée très tactile avec lui. Très vite, la jeune femme descend et s'explique avec la brésilienne assez violemment. "Je me retrouve face à une tornade, elle est furieuse, elle est méchante, je ne comprends pas comment on peut avoir de tels propos, alors que ce n'est pas moi qui suis allée voir Marion, au contraire...", conclut-elle. Hagda décide d'aller parler avec celle qui est au cœur du problème.