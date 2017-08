Caroline et Olivier sont un match, Sarah inconsolable : ce qu'il faut retenir de l'épisode 38 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Iris et Illan se sont expliqués au bord de la plage. L'occasion pour les deux ex de mettre à plat leurs différends et repartir sur de solides bases. Car comme le dit l'adage, "faute avouée à moitié pardonnée". La jeune parisienne reproche au Lyonnais de ne pas avoir été sincère avec ce dernier. De leurs côtés, Olivier et Caroline sont persuadés d'être un match parfait... Leurs suppositions seront-elles les bonnes ?

Caroline et Olivier vont dans la love machine

La love machine de la semaine arrive à grands pas ! Si les célibataires ont tenté de faire croire qu'ils n'enverraient pas Olivier et Caroline, ce sont bien eux qui sont testés dans le révélateur de compatibilité ! Les deux candidats ont tout pour être un couple parfait. Ils ont beaucoup de points communs et partagent les mêmes valeurs. Alors Caroline et Olivier sont-ils un couple parfait ? Vont-ils partir en lune de miel ? La réponse est OUI ! Un soulagement pour les deux candidats qui étaient sûrs d'eux. Heureux, ils rejoignent les autres amoureux pour faire leurs affaires. Mais, pour Sarah, cette nouvelle est tout sauf réjouissante. "Je pensais qu'il s'étaient trompés, mais non...", avoue-t-elle à la caméra. Émue, la jeune femme ne peut contenir ses larmes en voyant celui qu'elle convoite partir dans les bras de Caroline.

Sarah inconsolable

Voir Olivier partir est trop lourd à supporter pour la jeune Belge. Inconsolable, elle préfère quitter la pièce et se réfugier dans la salle de bain. Caroline décide d'aller voir son amie, son "bébé". Elle ne veut pas qu'elle souffre. "Je te kiff (sic), tu m'a soutenu, tu as été là pour moi jusqu'à la fin, ne doutes plus de toi s'il te plaît", demande-t-elle à celle qu'elle considère comme sa "fille". Sarah a une double peine ce soir : non seulement elle dit adieu à Olivier, mais elle doit aussi faire ses adieux à l'une de ses meilleures amies dans le jeu. Peiné, Olivier décide de consoler la jolie blonde avant de partir. "Sans s'en rendre compte, ses mots m'apaisent", avoue-t-elle à la caméra.

La promesse de Sarah

La détresse de Sarah ne laisse pas Olivier de marbre. Après l'avoir réconforté longuement, le jeune homme décide de lui faire un cadeau-souvenir, pour qu'elle ne l'oublie pas. Il lui offre son livre sur Gandhi, histoire qu'elle ait une trace de lui. "Ça m'a touché qu'il me donne ce livre, au moins j'ai un truc de lui et je sais qu'il y tient à ce livre", se rassure-t-elle. Tout est bien qui finit bien.