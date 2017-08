Estelle et Fabien passent la nuit ensemble, Sarah et Yoann se rapprochent... ce qu'il faut retenir de l'épisode 42 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Rien ne va plus entre Estelle et Felipe. Les deux tourtereaux se sont pris la tête à plusieurs reprises pour des "bêtises" selon les dires de la jeune femme. Ils décident donc de mettre les choses à plat pour repartir sur de bonnes bases. Mais le départ de la candidate pour son date de 24 heures avec Fabien risquerait bien de causer du tracas au Québécois...

Sarah et Yoann partent en date...

Sarah et Yoann ont eux-aussi remporté leur ticket pour un date. En compagnie d'Estelle et Felipe, les deux célibataires vont profiter d'un séjour de 24 heures dans un luxueux hôtel. Mais ça commence mal pour les deux amis qui n'arrivent pas à ouvrir la porte de la chambre... En rentrant, les deux amis découvrent un grand lit. La chambre est bordée d'une immense terrasse ainsi qu'une piscine extérieure. Ni une, ni deux, les quatre amis se rejoignent dans le jacuzzi, autour d'une coupe de champagne. L'occasion pour eux de discuter et de parler des liens qui unissent la belge et le blondinet. Estelle en est convaincue : ils doivent finir en couple.

Estelle et Fabien : dîner en tête-à-tête

"Ça fait bizarre", déclare Estelle en se retrouvant à dîner avec Fabien. Il faut dire que la jeune femme a eu plusieurs atomes crochus avec ce dernier. "Moi je t'ai fait la tête pendant un moment, mais je n'ai plus envie de parler de cette histoire, car dans la villa je t'ai assez saoulé avec ça, tu m'a assez saoulé avec ça, je ne t'en veux pas, promis", conclut la jeune femme. A table, les deux protagonistes parlent de l'avenir. La jolie brune voudrait que son couple avec Felipe évolue à l'extérieur du jeu.

Estelle et Fabien passent la nuit ensemble

La glace est rompue entre Estelle et Fabien... à tel point qu'au moment de se coucher, elle rompt la promesse faite auparavant à Sarah. Après une soirée pleine de complicité, elle joue avec le feu et dort avec Fabien... Mais Sarah a fait une promesse à Felipe et compte bien s'y tenir. Après avoir sonné à plusieurs reprises à la porte de la jeune femme, la Belge se rend à l'évidence : sa copine dort dans le même lit que Fabien. La jeune femme n'espère qu'une chose : "qu'elle ait été sage comme une image". La jeune femme le sait, Fabien est un séducteur et ses quelques 500 conquêtes ne sont pas pour la rassurer.

La surprise de Fabien à Estelle

Estelle tient à le préciser, il ne s'est rien passé avec Fabien cette nuit. "On était fatigués tous les deux, on s'est endormis tout de suite", affirme-t-elle à la caméra. Après lui avoir concocté un petit-déjeuner, le jeune homme aux 500 conquêtes lui tend une lettre écrite par Felipe. Le Québécois laisse parler son cœur et lui présente ses excuses sur ses agissements des derniers jours. Estelle est perdue. Elle n'est pas sûre que la situation s'arrange quand elle lui annoncera qu'elle a passé la nuit avec un autre.