10 couples parfaits : Illan et Iris s'expliquent, Marion seule contre tous... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 46 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

La soirée vérité n'a pas eu l'effet escompté dans la villa des 10 couples parfaits. En effet, alors que les premières questions ont fait rire l'assemblée, certaines ont fait un flop, et des clashs ont éclaté dans le jeu. Iris a écrit un papier pour que ses deux amies, Estelle et Hagda fassent la paix. "C'est dur pour moi, c'est dur pour elles, donc il faut qu'elles enterrent la hache de guerre", avoue-t-elle. Il faut dire que les deux jeunes femmes étaient très proches au début de l'aventure. Seulement, la brésilienne n'a pas apprécié que son amie lui cache le baiser entre Tom et Marion. Pour les célibataires, la soirée tourne aux règlements de compte. Ingrid veut qu'Hagda s'excuse. "Je te trouve méchante, ton comportement c'est pas correct je trouve," confie la petite-amie de David. Pour Illan, la situation est insoutenable. Estelle décide de prendre la parole, mais entre la brésilienne et elle, un dialogue de sourd s'installe. "Je n'ai pas envie de t'écouter", réplique Hadga, furax. Ambiance !

Queen Ingrid et Queen Marion sont dans la place !

Ce matin, Ingrid et Marion jouent les princesses. "Tous les matins, nous allons prendre notre petit-déjeuner, à part loin du peuple", déclarent les deux jeunes femmes. Langues de vipères, les deux amies se donnent à cœur joie de critiquer les habitants. Et c'est Illan et Tom qui sont dans le viseur des deux reines de la maison. La raison est simple : Illan a joué avec les sentiments de Marion plusieurs fois avant de se remettre en couple avec Iris. Quant à Tom, il lui a avoué ses sentiments et l'a même embrassé publiquement avant de la laisser tomber, pour ne pas briser le cœur d'Hagda. Les deux copines décident donc d'aller voir le lyonnais pour lui dire ce qu'elles pensent. "Iris ne t'aime pas ! Vous deux vous avez besoin de quelqu'un pour être quelqu'un. Elle parle sur toi, c'est choquant", déclarent les deux jeunes femmes. "Pour moi c'est du fake, le couple le plus fake que j'ai vu", enchaîne Ingrid. Malgré un sourire de façade, cette discussion sème le trouble pour Illan...

Illan et Iris s'expliquent

Le jeune homme semble piqué par Iris. Après la discussion de la matinée avec Ingrid et Marion, il décide de prendre la jolie blonde à part. Mais la déclaration d'amour d'Iris à Illan n'est pas pour aujourd'hui. Même s'ils se sont embrassés, le jeune homme en attend plus. Ce qu'Illan présente avec émotion comme une histoire d'amour naissante n'est pas perçu de la même manière par la parisienne. Pour elle, "Illan n'est pas quelqu'un d'honnête. Je l'accepte avec son placard à mytho, je sais qu'il est malhonnête, donc est-ce que ça vaut la peine de m'investir autant pour quelqu'un ?", se questionne la jolie blonde, qui préfère se rassurer. "Je suis bien seule, donc je ne vais pas me miner pour lui". Elle décide d'en parler à Estelle. Pour elle, ce dernier est motivé à être avec Iris. Elle est sûre qu'il se battra pour l'avoir.

A la recherche des derniers matchs parfaits

C'est l'heure du challenge de la semaine. Ce dernier s'intitule "L'amour rend aveugle". Le principe est simple : chaque couple a à sa portée 8 cubes. Les garçons vont devoir empiler les cubes dans le bon sens, et tout ça les yeux bandés. Le premier binôme qui arrive à empiler les cubes le premier remporte le jeu et un date privé ! Et c'est Marion et David qui remportent le jeu les premiers. Ils sont suivis par Iris, Tom et enfin Hagda et Illan. Malgré cette victoire, cette croisière n'a pas l'air d'amuser Marion. "Je suis verte de les voir tous les quatre, en plus on est sur un bateau enfermé, je suis vraiment dégoûtée", déclare-t-elle avec dédain. Ingrid est également déçue d'avoir perdue. Elle est dégoûtée que son amie se retrouve seule face aux autres.