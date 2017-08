Ingrid et Tom s'écharpent, Iris rentre en love machine... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 48 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

La veille, trois couples sont partis faire du catamaran. Mais, à peine arrivé, David remarque que l'ambiance est bizarre. Il faut dire que la présence de Marion n'est pas la bienvenue. En effet, la veille, Iris a surpris Illan en train de discuter avec la jolie brune. Et leur échange était plus qu'équivoque. La jeune femme lui a admis qu'elle pouvait le récupérer quand elle le souhaitait, ce qui a eu le don de faire bondir Iris de sa chaise... Le retour à la villa s'annonce donc rock'n'roll...

Iris et Tom partent dans la love machine

Ce soir, ultime love machine pour les habitants qui ont décidé de tester Iris et Tom. S'ils s'avèrent être des matchs parfaits, ils laisseront derrière eux Illan et Hadga avec qui ils sont en couple. Et dans la maison, les deux protagonistes ne peuvent s'empêcher d'avoir un pincement au cœur. "J'espère qu'ils ne sont pas un couple parfait", déclare la brésilienne. S'ils sont un match, ils partiront directement en lune de miel. Illan a des doutes. Même si l'aventure touche à sa fin, le fait de voir partir la jolie parisienne serait un déchirement pour le Lyonnais. Après plusieurs minutes, le résultat tombe : Iris et Tom ne sont pas match...

Qui est Ange, qui est Démon ?

Ce soir, les habitants assistent à une soirée Ange et Démon. Et c'est Estelle et Ingrid qui ont pour mission de choisir quel costume attribuer à chaque candidat. C'est décidé, Marion est un démon, puisqu'elle détient l'un des sept pêchés capitaux, la gourmandise. Yamina est un ange, ce qui a le don de l'agacer : "Je ne veux pas m'habiller en blanc, je ne rentre plus dans mes vêtements blancs", déclare-t-elle agacée. Pour se consoler, elle peut compter sur Quentin, qui lui aussi est un ange. Felipe est un ange, tandis que Tom est un démon. David et Iris sont des anges, Fabien est un démon, tout comme Illan. Enfin, Hagda doit elle aussi revêtir ses habits de démon. "Tu es cruelle, méchante, tu critiques les filles sur le physique donc tu es un démon", déclare Ingrid qui se donne à cœur joie d'attaquer la brésilienne. "Pour moi ce n'est plus marrant le jeu", glisse la petite-amie de Tom. Énervée, la jeune femme préfère faire ses valises.

Tom et Illan passent à l'attaque !

La vengeance est un plat qui se mange froid. Ce soir, Tom et Illan sont deux petits démons. Et en bons démons qui se respectent, les deux amis ont préparé un sale coup à Ingrid. Plus tôt dans la soirée, ils ont préparé une mixture peu appétissante qu'ils ont mises dans un shaker. "Je t'avais dit que j'étais un démon", déclare le Lyonnais. Calme et sereine, Ingrid prépare elle aussi un mauvais coup. Mais ce qui devait être une vengeance personnelle tourne à une baston générale. Tout à coup, l'ensemble des habitants prennent part à la vengeance et tous se jettent des aliments à la figure. Excédée, Hagda assiste à la scène et se réjouit de voir Ingrid s'en prendre "plein la figure".

Ingrid et Tom s'écharpent

Le jeu prend une autre tournure. Si Illan pense avoir gagné la guerre, ce dernier ne se doute pas qu'il a réveillé la colère de la diablesse en chef : Ingrid. Celle qui s'avoue coquette ne cautionne pas le comportement du Lyonnais et Tom. Elle décide donc de se venger par la parole. "Ingrid tu nous a cherché, tu nous a mis le démon, tu as affiché à Hagda, donc maintenant tu assumes, tu vas te coucher", lui envoie Illan. Ambiance.

Quentin : la remise en question

Pour Quentin, cette soirée n'est pas celle qu'il espérait. Plus tôt, il a entendu sa petit-amie faire des blagues déplacées, ce qui a eu le don de l'énerver. Il décide d'en parler à David. Ce dernier lui conseille de laisser passer la soirée et de parler à tête reposée demain matin. Il demande donc à son ami de lui amener Yamina pour s'expliquer plus longuement. "Le mec m'a insulté, je ne lui ai rien dit, j'ai rigolé et c'est à moi d'y aller", glisse-t-elle, avant d'aller parler à son chéri. Ce dernier lui reproche d'avoir un humour gras. Mais cette dernière reste campée sur ses positions. "Je fais des blagues salaces, je suis heureuse et alors, tu es qui pour me dire quel comportement je dois avoir", le questionne-t-il.