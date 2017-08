Marion et Felipe partent en date, Yamina et Illan se confient... ce qu'il faut retenir de l'épisode 39 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

C'est officiel ! Caroline et Olivier sont un couple parfait. Après des jours de spéculation, les deux célibataires ont fait leurs adieux aux autres habitants pour partir en lune de miel. Un coup dur pour Sarah, encore très attachée au jeune homme. En guise de souvenir, ce dernier lui a confié son livre de chevet...

Felipe part en date avec Marion

Ce matin, Elsa Fayer convie les garçons afin qu'ils se mettent d'accord sur le couple qu'ils vont envoyer en date. L'idée est d'essayer de réunir deux personnes qui s'ignorent pour faire en sorte que des sentiments naissent entre eux. En cas de succès, ils se rapprocheront du but et des 200 000 euros. Pour Quentin, Felipe et Marion sont les deux personnes à envoyer en date privé. La raison ? Ce dernier n'est pas assez joueur. Les autres hommes de la maison acquiescent la décision du petit-ami de Yamina. Le Québécois doit partir en date avec Marion. Un coup dur pour Estelle qui essaye de reculer le moment où son boyfriend partira faire du cheval avec un match potentiel...

Balade à cheval pour Marion et Felipe

L'idée de ce date est d'essayer de rapprocher deux personnes aux caractères et affinités diamétralement opposés. Malgré ses réticences, le Québécois semble apprécier la journée à cheval, tout comme Marion qui évoque ce date comme le "plus beau" depuis le début de l'aventure. "Ça m'a fait plaisir d'être choisie avec Felipe car ça nous permet d'avoir plus d'échanges que dans la villa", conclut-elle. La jeune femme décide d'apprivoiser le jeune homme et trouve beaucoup de point commun avec lui. "J'ai découvert que l'on partageait les mêmes valeurs avec Felipe, la même manière de penser, je pense que c'est cohérent qu'il soit mon match parfait", avoue-t-elle, surprise.

Et plouf ! Les habitants se jettent à l'eau...

Il fait chaud à Marbella... Pour cela, rien de telle qu'une journée piscine pour se rafraîchir. Cet après-midi, les habitants s'amusent à effectuer des pirouettes dans un cerceau. Après cela, les candidats qualifiés doivent aller chercher des billes dissimulées sous l'eau. Place ensuite à la bataille pour les filles. Sur le ring : Iris/Quentin et Yamina/Illan. L'objectif : faire tomber sa concurrente dans l'eau... Mais très vite, Iris émet des réticences. La jeune femme ne veut pas avoir les cheveux mouillés. C'est donc Yamina et Illan qui remportent le jeu, sans trop de difficultés.

Estelle, dans le viseur de Fabien

Les garçons de la maison sont d'humeur joueurs cet après-midi. Notamment Fabien, qui veut jouer avec Estelle. Ni une, ni deux, il décide de lui jeter de la farine et du liquide vaisselle dans les cheveux. Très vite, la jeune femme voit rouge. Elle décide de se venger et se rend dans le salon pour lui balancer de l'eau et de la moutarde à la figure. "J'ai envie d'exploser, de tout lui jeter à la figure", lance-t-elle à la caméra. Malheureusement pour elle, elle se loupe et tombe par terre, le gâteau dans les mains...

Yamina et Illan partent en date

Après avoir remporté l'épreuve aquatique, il est temps pour Yamina et Illan de partir en date. La jeune femme en profite pour revenir sur le dernier conseil, au cours duquel Iris s'est montrée particulièrement violente dans ses propos. "Tout le monde disait que je n'allais pas y arriver. Je sais de quoi je suis capable, on a le comportement d'un couple, mais elle n'assume pas et c'est normal, je la comprends", envoie-t-il à la petite amie de Quentin. Illan en profite pour revenir sur LE couple de la villa. "Pour moi, Yamina et Quentin c'est le couple de l'aventure", avance-t-il à la caméra.