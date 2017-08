10 couples parfaits : Les "matchs parfaits" sont de retour, Hagda et Fabien partent en date privée... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 49 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Entre Ingrid et Illan, rien ne va plus... A l'occasion d'une soirée Ange et Démon, les deux amis se sont envoyés de la nourriture dans la figure en guise de vengeance. Mais, cette petite guéguerre a viré aux règlements de compte. "Ingrid tu nous a cherché, tu nous a mis le démon, tu as affiché à Hagda, donc maintenant tu assumes, tu vas te coucher", lui envoie Illan. De son côté, Quentin est en pleine remise en question. Plus tôt dans la soirée, il a entendu sa petit-amie faire des blagues déplacées, ce qui a eu le don de l'énerver. Mais cette dernière reste campée sur ses positions. "Je fais des blagues salaces, je suis heureuse et alors, tu es qui pour me dire quel comportement je dois avoir", a-t-elle répondu. Ambiance.

Pour Illan, l'heure des explications a sonné

La veille, Illan et Fabien ont fait une mauvaise blague à Ingrid. Ce matin, les trois principaux concernés s'expliquent. Ingrid ne cautionne pas ce genre de comportement. Elle qualifie cela comme une humiliation. Ce qui lui est arrivé n'est pas mérité. Fabien décide de s'associer à Illan. Mais pour la jeune femme, cette "amitié fake" la révulse. Il faut dire que depuis l'histoire avec Iris, les deux hommes ne s'entendent plus. Fabien avoue à Ingrid être courtois avec le Lyonnais. "Ici tout le monde s'est embrouillé et tout le monde est redevenu potes", avoue le petit-ami d'Iris, qui avoue avoir de bons délires avec le blondinet.

Les matchs parfaits sont de retour !

Cet après-midi, les trois couples partis en lune de miel se sont concertés avec Elsa Fayer. L'occasion pour eux de faire le bilan de leur aventure loin des autres habitants. Olivier avoue avoir découvert des facettes de la personnalité de Caroline qu'il ne connaissait pas. Il en est de même pour la jeune femme qui ne regrette aucunement d'être un match avec le beau brun. "Je ne suis pas déçue, au contraire, je suis contente que ce soit mon match, il est drôle", avoue-t-elle. C'est au tour de Sarah et Yoann de faire le bilan de leur lune de miel. Pour la Belge, le jeune homme est le même à l'intérieur qu'à l'extérieur. "Il est drôle, c'est un clown, il est maladroit, c'est tout lui, il est naturel", avoue-t-elle. Pour Mathieu, sa lune de miel avec Claire se passe de la façon dont il le souhaitait. "On est contents de passer du temps ensemble. On apprend à vivre ensemble, on partage des choses et ça permet de se découvrir", avoue-t-il. Et d'enchaîner que "tout se passe très bien".

Fabien et Hagda partent en date privée

Cette réunion entre "match parfaits" est l'occasion de déterminer quel couple ils vont envoyer une ultime fois en date privée. Après de longues minutes de débat, c'est Fabien et Hagda qui sont envoyés en date. Une évidence pour Mathieu. "Hagda disait que Fabien pouvait être son match, donc je pense que c'est possible", déclare-t-il. Et d'ajouter que Tom a freiné l'intérêt que Fabien pouvait avoir pour la brésilienne. "Physiquement, ils se correspondent totalement", conclut-il. Un avis qu'Olivier partage. Mais pour Sarah, Fabien et Hagda ne sont pas compatibles. "Tu vois Pochaontas et le viking, alors ça ne va pas", déclare-t-elle. Yoann partage l'avis des garçons. "Je mise sur eux, et ils ne sont jamais partis ensemble".

Hagda et Fabien : le date de la dernière chance

Déçu mais serein, Tom laisse partir Hagda en date privée. Pour Fabien, le fait de partir en date avec la Brésilienne est l'occasion d'apprendre à se connaître une dernière fois. Pour la jolie brune, le beau gosse pourrait être son match. "On s'entend bien, on a des points communs, donc pourquoi pas", déclare-t-elle. Le jeune homme se livre à Hagda sur son enfance difficile. Un point que les deux protagonistes partagent. "L'histoire de vie de Fabien est vraiment jolie, ça me touche, on a tous les deux des histoires atypiques, donc ça me touche", explique-t-elle. Fabien en est sûr, si Tom n'avait pas été dans l'aventure, il aurait pu tenter une approche avec Hagda.