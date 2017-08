Olivier et Caroline, match potentiel ? Ce qu'il faut retenir de l'épisode 37 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Hier, les couples encore dans la compétition se sont affrontés à l'occasion d'un nouveau date challenge. A la clé ? Un rendez-vous amoureux et la possibilité de tester une nouvelle fois leur compatibilité amoureuse. Caroline et Olivier, Fabien et Ingrid ainsi qu'Illan et Iris sont les trois heureux gagnants de ce jeu...

L'heure du date a sonné !

Fiers d'avoir remporté le date challenge, les trois couples partent en rendez-vous à l'extérieur de la villa. Caroline et Olivier, Fabien et Ingrid ainsi qu'Illan et Iris vont profiter d'un moment rien qu'à eux pour se tester et potentiellement trouver leur match parfait. C'est autour d'un circuit automobile qu'ils se challengent. Compétiteur dans l'âme, le Lyonnais savoure cette journée, tout comme ses autres camarades, qui se donnent à "200%" pour arriver le premier, tous à l'exception d'Olivier qui reste dans son coin du début à la fin...



Olivier et Caroline : match parfait ?

Olivier et Caroline sont-ils un match parfait ? A l'occasion de leur après-midi dating, les deux célibataires discutent et énumèrent leurs nombreux points communs. "Avec Caro, je me sens bien, le courant passe bien. C'est mon style de fille, c'est sûrement ça qui fait que c'est mon match", déclare-t-il à la caméra. De son côté, Caroline est elle-aussi persuadée d'être le match du beau brun. "Si on part en lune de miel, on va s'éclater", lance-t-elle. "Si je pars avec lui, on va apprendre à se découvrir, c'est quelqu'un de bien", conclut-elle. Les deux célibataires sont-ils un couple parfait ?



Yoann rassure Sarah

Yoann voit que Sarah n'est pas bien depuis quelque temps. Pour pallier cette triste mine, il décide de la convier à une journée "surprise". La surprise en question ? Un soin du visage. Intriguée et méfiante, elle finit par se prendre au jeu, et se laisse peinturlurer le visage. L'occasion pour la jolie belge de se changer les idées et penser à autre chose. "Yoann me fait rire, j'avais besoin de ça", confie la jolie blonde qui retrouve le sourire peu à peu.

Iris et Illan renouent

Iris et Illan, c'est une histoire sans fin. A l'occasion d'un date en tête-à-tête, les deux adultes discutent et mettent les choses à plat... dans le calme, ce qui est plutôt rare, compte tenus des récents événements survenus dans la maison. "Illan, je ne lui referais jamais confiance, il m'a menti droit dans les yeux pendant plusieurs jours", confie-t-elle. Le jeune homme préfère parler de maladresse. "J'avais peur que tu me vires, c'est pour ça que je ne te l'ai pas dit, j'avais peur, j'étais sincère", avoue-t-il. Iris aurait préféré la franchise à la tromperie. "C'est jamais une bonne stratégie car il brise une certaine estime que j'ai de lui", conclut-elle sur la plage.