Sarah et Yoann sont un match, Yamina et Quentin élus "couples parfaits de la villa"... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 43

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Estelle et Fabien ont remporté un date challenge et sont partis avec Sarah et Yoann dans un sublime hôtel pour 24 heures de détente. Alors que la jolie Belge avait promis de veiller au grain en surveillant sa copine, cette dernière a dérogé à la règle et a passé la nuit avec Fabien. La hache de guerre est bel et bien enterrée entre deux... Le retour à la villa promet de faire des étincelles.

Estelle et Felipe règlent leur compte

Aussitôt arrivés, Estelle et Fabien doivent rendre des comptes à Felipe qui a appris par Sarah et Yoann que les deux protagonistes ont passé la nuit ensemble. La jeune femme essaye de se justifier, en affirmant qu'il ne s'est strictement rien passé entre eux deux. "Le lit était immense, je n'allais pas le laisser dormir dehors", avance-t-elle avant de voir rouge. "Le problème Felipe, c'est que tu n'a pas confiance en moi et tu commences à tous nous saouler, surtout à moi, je pensais que tu avais évolué, toi et moi c'est fini", hurle-t-elle. La jalousie maladive du Québécois semble avoir pris le dessus sur leur relation amoureuse. La candidate se confie à Illan, qui est persuadé que tout va s'arranger entre eux deux.

Sarah et Yoann sont un couple parfait !

Sarah et Yoann ont été choisis par les autres habitants pour se rendre dans la love machine. Selon leurs calculs, ils seraient l'un des dix couples parfaits de la villa. Après avoir passé deux jours ensemble, il est temps pour eux de savoir si réellement ils sont un match. Et la réponse est OUI. Sarah et Yoann sont un couple parfait. "Pour avancer dans le jeu, je pense qu'il était nécessaire de les envoyer en lune de miel", déclare Tom. En apprenant la nouvelle, Sarah est folle de joie. De retour dans le salon, elle ne peut contenir ses larmes... tout comme Quentin, touché par les mots de la jolie Belge avec qui il était très proche.

Une Assemblée spéciale avec une surprise à la clé

Pas de cérémonie des couples cette semaine, mais une Assemblée spéciale avec une surprise à la clé. Avant de savoir qui va partir en date, Elsa Fayer pose une série de questions aux habitants. Le but : répondre avec franchise pour s'approcher des 200 000 euros. C'est une occasion rêvée pour les couples formés dans le jeu de parler de leurs relations naissantes. Lorsque c'est au tour d'Estelle et Felipe de s'exprimer sur l'amour qu'ils se portent, un grand moment de solitude s'installe. "Je ne suis pas dans une humeur qui me permet de crier haut et fort que je l'aime", conclut le Québécois. Hagda et Tom aussi se laissent du temps avant d'avouer qu'ils s'aiment.

Yamina et Quentin : le "couple parfait" de la villa

Yamina et Quentin sont désignés comme le "couple parfait de la villa". Ils partent donc en date pendant 24 heures, mais ils ne doivent pas oublier qu'ils ne sont pas un match parfait. Les habitants vont donc devoir désigner le match parfait de l'un et l'autre. Pour les habitants, le match parfait de Yamina et Illan. Quant à Quentin, Iris est son match potentiel. Ils partent donc tous les quatre en date privée de 24 heures. Iris est ravie de cette nouvelle. "Je suis contente de sortir de cette maison", glisse-t-elle.